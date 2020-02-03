Dünyanın en büyük sosyal medya platformu olan Facebook, 2020 yılındaki ilk reklam filmini Super Bowl sırasında yayınladı. Sylvester Stallone ve Chris Rock'ın yer aldığı 60 saniyelik reklamın yaklaşık 11.2 milyon dolara mal olduğu söyleniyor.

Amerikan Futbol Ligi’nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi olan Super Bowl, birbirinden ilginç reklamlara ev sahipliği yaptı. Dev organizasyon sırasında yeni reklamını yayınlayan şirketlerinden birisi olan Facebook, platformdaki çeşitliliği vurguladığı kampanyası için ünlü aktör Sylvester Stallone ve sevilen komedyen Chris Rock’ı bir araya getirdi.

ABD’li sosyal medya devinin Super Bowl reklamı, Facebook kullanıcılarının platformdaki gruplar aracılığıyla çeşitli ilgi alanları bulmasını teşvik eden "More Together" (Daha Fazla Birlikte) kampanyasının bir parçasını oluşturuyor. Fakat reklamı asıl ilgi çekici yapan şey verdiği mesaj değil, maliyeti.

Facebook'un 60 saniyelik reklam için 11 milyon dolardan fazla para harcadığı tahmin ediliyor

Facebook'un reklamı muhtemelen 2020 ABD Başkanlık Seçimleri’nde yarışacak olan Mike Bloomberg ve Donald Trump'ın reklam kampanyaları kadar pahalı. Bloomberg ve Trump’ın 60 saniyelik reklam için 11 milyon dolardan fazla para harcadığı söyleniyor.

Bu yılki Super Bowl'da 30 saniyelik bir TV spotunun maliyeti 5,6 milyon dolar civarında. Bu da Facebook’un yeni reklamı için minimum 11,2 milyon doları gözden çıkardığı anlamına geliyor. Ek olarak, şirketin bu konu hakkında henüz bir yorumda bulunmadığını da söylemiş olalım.

Facebook’un Sylvester Stallone ve Chris Rock’lı Super Bowl reklamı