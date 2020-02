Türk Hava Yolları, Amerikan Futbol Ligi’nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl için özel bir reklam filmi yayınladı. THY tarafından Super Bowl için hazırlanan reklam filmi “Step on Earth” olarak isimlendirildi.

Türk Hava Yolları, uluslararası alanda etkinliği artırmak için reklam kampanyalarına devam ediyor. THY şimdi de, ABD’nin Amerikan Futbol Ligi NFL’nin şampiyonunun belirlendiği Super Bowl için özel bir reklam filmi hazırladı.

NFL’nin şampiyonunun belirlendiği Super Bowl'da dün akşam Kansas City Chiefs ve San Francisco 49ers mücadele etti. İki takım, Miami’deki 65 bin kişilik Hard Rock Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. ABD’deki en önemli spor müsabakalarından olan Super Bowl’u, stadyumdaki 65 bin kişinin yanı sıra milyonlarca insan da televizyondan takip etti.

ABD’deki en önemli spor olaylarından olan Super Bowl sırasında THY de bir reklam filmi yayınladı. Nico Perez tarafından hazırlanan reklam filmine “Step on Earth” ismi verildi. THY, Step on Earth'ün ardından bir de Behind the Steps isminde bir video yayınladı ve reklam filminin kamera arkası görüntülerini paylaştı.

Türk Hava Yolları'nın Super Bowl için hazırladığı reklam filmi