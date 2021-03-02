Facebook Türkiye, kazanan fotoğrafların resmi sayfanın kapak fotoğrafını oluşturacağı Anadolu’nun 4 Mevsimi Fotoğraf Yarışması'nı başlattı. Kazananlar, 15 Nisan'da açıklanacak.

Geride bıraktığımız üç yıl boyunca kapak fotoğrafında Türkiye’nin çeşitli illerinden profesyonel fotoğrafçıların çekmiş olduğu fotoğraflara yer veren Facebook Türkiye, yeni başlayan Anadolu’nun 4 Mevsimi Fotoğraf Yarışması ile yeni kapak fotoğrafını seçmeye hazırlanıyor. Yarışmanın sonucunda kazanan fotoğraflar, 3 milyondan fazla takipçiye sahip olan Facebook Türkiye Facebook sayfasının kapak fotoğrafı olmaya hak kazanacak.

FOTON (Fotoğraf Organizasyonları Derneği) iş birliği ile gerçekleştirilen ve 1 Mart itibarıyla başvurulara açılan yarışmaya ilkbahar, yaz, sonbahar ve kış olmak üzere dört kategoriden başvurular kabul ediliyor. Tek bir kişi, farklı fotoğraflar ile farklı kategorilerde de yarışmaya katılım sağlayabiliyor.

Anadolu’nun dört bir yanından dört farklı mevsimden manzaralara ev sahipliği yapacak yarışmanın kazananları, 15 Nisan’da açıklanacak. Yarışmaya başvuran fotoğraflar değerlendirilirken profesyonel-amatör ayrımı yapılmayacak. Bu arada yarışmaya katılımın tamamen ücretsiz olduğunu da belirtelim.

Facebook Türkiye tarafından yapılan açıklamaya göre Anadolu’nun 4 Mevsimi Fotoğraf Yarışması’nın jüri koltuğunda savaş fotoğrafçısı Coşkun Aral, küratör Merih Akoğul, Prof. Dr. Ozan Bilgiseren, fotoğraf editörü Murat Gür ve fotoğrafçı Tanın Helvacı gibi saygın isimler yer alıyor. Yarışma hakkında detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.