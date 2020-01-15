Pek çok kişi internet sitelerine kayıt olma sürecini hızla geçmek için Facebook hesabı ile giriş yapmayı tercih ediyor. Facebook, artık bu tür girişler gerçekleştirildiğinde hesap sahiplerine bildirimlerle haber verecek.

İnternet sitelerinin büyük bir kısmında, pek çok mobil oyunda ve akıllı telefon uygulamasında giriş seçeneklerinden biri olarak Facebook’u görmeye alışkınız. Pek çok kişi de üyelik ve onay sürecini hızlandırdığı için Facebook ile giriş yapma seçeneğini tercih ediyor.

Sık sık güvenlik açıklarıyla gündeme gelen Facebook, kullanıcılarına ne kadar bilgi paylaşmayı seçtikleri konusunda yardımcı olmaya başlıyor. Bunun ilk adımı da üçüncü parti uygulamalara giriş yapan kullanıcılara bildirim göndermek. Bildirimde hangi uygulama ya da siteye giriş yaptığınızı görebiliyor ve isterseniz uygulamanın hesabınıza erişimini kaldırabiliyorsunuz.

Facebook potansiyel tehlikelere karşı önlem alıyor:

Facebook ile giriş yapmak o kadar kolay hâle gelmişti ki ciddi sayıda insan için bir siteye giriş yapmanın neredeyse ana yöntemi bu olmuştu. Her ne kadar bu kolaylık ilgi çekici olsa da bunun potansiyel tehlikeleri de bulunuyor. Bir site ya da uygulama profilinize eriştiğinde hem onlara kendi bilgilerinizi sunmuş oluyorsunuz hem de Facebook sizin hakkınızda bir şeyler daha öğrenmiş oluyor.

Pek çok kullanıcı aslında Facebook’un hangi platformlara sahip olduğunu ve kullanıcıları hakkında ne kadar veriyi elinde bulundurduğunu bilmiyor. Geçen yılın ekim ayında yapılan bir çalışma, pek çok kişinin Instagram ve WhatsApp’ın Facebook’a ait olduğunu bilmediğini ortaya koymuştu. Bir başka çalışma da kullanıcıların dörtte üçünün Facebook’un sahip olduğu bilgi miktarını bilmediğini, öğrendiklerinde ise bu durumdan rahatsız olduğunu göstermişti.

Facebook, veri gizliliğini artırmaya çalışıyor:

Geçtiğimiz yıl Facebook, 2018 yılındaki skandallardan sonra genel stratejisini var olan kullanıcılarını elinde tutmak ve yeni kullanıcılar edinmek olarak belirlemişti. Firmanın yazılım mühendislerinden Puxuan Qi, yeni özelliği duyurduğu açıklamasında “İnsanların bilgilerinin mahremiyeti ve ilgili bilgileri konusunda hassasiyetleri olduğunu anlıyoruz ve ürünlerimizi bu görüşlerini onurlandıracak, adımlar atacak şekilde geliştiriyoruz” ifadesini kullandı.

Yine de başka bir siteye giriş yaparken Facebook ile giriş yapmak konusunun ne kadar güvenilir olduğu pek de açık değil. Belki de bu hamle, bu konuda insanların daha fazla bilgi edinebilmesine de önayak olur.