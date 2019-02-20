Facebook Android uygulamasına, kullanıcılarının lokasyon seçimi için yeni bir seçenek geldi.

Facebook, kullanıcılara şirketin konum bilgilerini nasıl topladığı ve bunları nasıl sakladığı konusunda daha fazla seçenek sunmak için Android uygulamasındaki konum kontrollerini güncelliyor.

Facebook'tan yeni seçenek

Android için Facebook'ta yeni yayınlanan seçenek ile birlikte uygulamayı kullanmadığınız zamanlarda Facebook'un konum bilgisi toplamasını isteyip istemediğinizi seçebiliyorsunuz. Örneğin, arkadaşların konumlarının birbirleriyle paylaşılmasına izin veren "Yakın Arkadaşlar" seçeneğini kullandığınızda, uygulamayı kullanmadığınızda bile Facebook'un konumunuza erişmesine izin vermiş oluyorsunuz.

Bugüne kadar, bu özellikleri kullanan kişilerden Konum Geçmişi'ni etkinleştirmeleri istendi. Bu ayarı etkinleştirirseniz iki şey olur: Uygulamayı kullanmadığınızda konumunuzu paylaşmış olursunuz ve Facebook'un konumlarınızın geçmişini kaydetmesine izin verirsiniz.

Önceden Konum Geçmişi ayarını “açık” konuma getirmeyi seçtiyseniz ve buna devam etmek istiyorsanız bunun için yeni arka plan konum ayarını “açık” duruma getirmelisiniz. Konum Geçmişi ayarını “kapatmış” ya da hiç açmamışsanız ve uygulamanın konumunuzu arka planda çalışırken almasını istemiyorsanız bunun için yeni arka plan konum ayarını “kapalı” duruma getirebilirsiniz.

iOS kullanıcıları için bu anlamda bir değişiklik yok

iOS için Facebook uygulamasını kullanıyorsanız ise uygulamada bu anlamda herhangi bir değişiklik olmadığını belirtelim. Çünkü iOS işletim sistemi zaten ek bir seçenek sunuyor. Bu nedenle konumunuzu yalnızca uygulama kullanırken paylaşabilirsiniz ya da hiçbir zaman da paylaşmayabilirsiniz.