Bomba İddia: Facebook, Unity'yi Satın Almayı Planlıyordu

Blake J. Harris tarafından yazılan The History of the Future (Geleceğin Tarihi) adlı kitap, Amerikalı sanal gerçeklik teknoloji şirketi Oculus VR’ın Palmer Luckey ve Brendan Iribe tarafından kuruluşunu, sosyal medya devi Facebook’un Oculus VR’ı satın almasını, ardından gelişen davaları ve şirket kurucularının genel politikalarını ele alıyor. İLGİLİ HABER "Türklerin Facebook'u" Olarak Anılan Uygulamanın Kullanıcı Sayısı Yarım Milyonu Geçti Blake J. Harris, kitabı yazmaya başladığı ilk günlerde Facebook’un PR ekibi ile oldukça yakın temas halindeydi ve Facebook’un bazı kritik yöneticileri ile röportaj yapma şansı yakalamıştı. Fakat Harris’in Facebook ‘çalışanları’ ile yakınlığı, ilerleyen süreçte sonlandırıldı. Zira Harris, Facebook’un sanal gerçeklik platformu ile ilgili önemli bir planını öğrenmiş gibi görünüyor. Kitapta yer alan iddialara göre Facebook, Mart 2014’te Oculus VR’ı satın aldıktan bir yıl sonra dünyanın en popüler çapraz platform bir oyun motoru Unity’yi satın almayı planlıyordu. Öyle ki; Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, Oculus CEO’su Brendan Iribe’a Unity’yi satın almaya olan ilgisini anlattığı yaklaşık 2500 kelimelik bir e-posta dahi yollamıştı. İLGİLİ HABER Facebook'un Çok Konuşulacak Bir Rezaleti Daha: Cinsiyetçi Fotoğraf Arama Facebook’un Unity’i almak istemesinin en büyük nedeni sanal gerçeklik sektöründeki gücünü en üst seviyeye taşımak ve rakip platformlar ile oluşacak rekabeti başlamadan sona erdirmek. Fakat bu plan hayata geçememiş gibi görünüyor. Zira Unity, 2015 yılından bu yana 600 milyon dolar yatırım alarak 3 milyar dolar değere ulaştı. Ayrıca Cheddar’ın aktardığı bilgiye göre şirket, 2020 yılında halka arza hazırlanıyor.

Kaynak : https://techcrunch.com/2019/02/13/facebook-mulled-multi-billion-dollar-acquisition-of-unity-book-claims/

