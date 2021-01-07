Son günlerde oldukça ciddi bir kaosun yaşandığı ABD'de, sık sık paylaşımlarıyla gündeme gelen Donald Trump'ın sosyal medyaya erişimi engellenmişti. Trump'ın Facebook ve Instagram banı süresiz hale getirildi.

Son 24 saatte dünyanın gözü kulağı ABD'de yaşanan olaylara dönmüş durumda. Yaşanan olaylarda Trump yanlıları senatoyu bastı ve seçim sonuçlarına karşı bir isyan başlattı. Çıkan olayların sorumlusu olarak pek çok kişi Donald Trump'ı görüyor.

Konuyla ilgili olarak bir adım atan sosyal medya devleri, Donald Trump'ın hesaplarını askıya almıştı. İlk başlarda bu yasaklamanın yalnızca 1 günlük olduğu ifade edilmişti. Şimdi Facebook ise bu süreyi uzatmaya karar verdi.

Facebook ve Instagram'da Trump'ın banı süresiz hale geldi

Konuyla ilgili olarak Mark Zuckerberg sosyal medyada bir açıklama yaptı. Açıklamada son 24 saatte Donald Trump'ın görev başındaki Başkan olarak davranışlarının onaylanmadığı ve tehlikeli bulunduğu belirtildi.

Zuckerberg'in açıklaması şu şekilde: "Son 24 saatteki şok edici olaylar, Başkan Donald Trump'ın ofiste kalan zamanında, yetkinin seçilmiş halefi Joe Biden'a kanuni ve barışçıl şekilde devrini zorlaştırmaya çalışacağını açıkça gösteriyor.

Platformu senato binasında destekçilerinin hareketlerini engellemek yerine kabullenmek için kullanması, Birleşik Devletler ve dünyanın dört bir yanında insanları haklı olarak rahatsız ediyor. Bu yorumları dün kaldırdık çünkü etkilerini -ve amacını- değerlendirdiğimizde daha fazla şiddete yol açabileceğini düşünüyoruz.

Seçim sonuçlarının Kongre tarafından onaylanmasının ardından, bütün ülkenin önceliği kalan 13 günün ve sonrasındaki devir tesliminin barışçıl ve belirlenmiş demokratik normlara uygun olduğundan emin olmak olmalı.

Son birkaç yılda, Başkan Trump'ın kurallarımızla uyumlu şekilde platformumuzu kullanmasına izin verdik, politikalarımıza uymadıklarında zaman zaman gönderilerini kaldırdık veya işaretledik. Bunu yapmamızın sebebi ise kamunun politik konuşmalara olabilecek en geniş şekilde erişebilmesine, hatta tartışmalı konuşmalara bile erişebilmesine inandığımız içindi. Ancak şu andaki bağlam yapısal olarak farklı, platformumuzu demokratik olarak seçilmiş hükümete karşı şiddetli ayaklanmaları tetiklemek için kullanmayı içeriyor.

İnanıyoruz ki Başkan'ın hizmetlerimizi bu dönemde kullanmaya izin vermemizin riskinin basitçe çok yüksek olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle, kendisinin Facebook ve Instagram hesaplarına gelen engellemeyi, en az iki hafta olacak şekilde, gücün barışçıl şekilde aktarımı tamamlanana kadar süresiz olarak uzatıyoruz."

ABD'de neler oldu?

ABD'de son 24 saatte Donald Trump oyların çalındığını ve destekçilerinin mücadele etmesi gerektiğini söyleyen oldukça agresif bir gönderi paylaştı. Ardından da binlerce gösterici Beyaz Saray'ı bastı. Göstericiler senatoya girmeyi başardı.

Sonrasında sokağa çıkma yasakları uygulanmaya başladı. Hatta Donald Trump bile Ulusal Muhafızlara kongre binasındaki olaylara müdahale etmeleri için emir verdi ve yaptığı paylaşımlarla halkı sakinleşmeye ve barışçıl şekilde evlerine dönmeye davet etti. Biden ve bazı politikacılar yaşanan olayları darbe girişimi ve kalkışma olarak tanımladı.