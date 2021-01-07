ABD Ticaret Temsilciliği, dijital vergi mükellefi olan ABD'li teknoloji devleri için harekete geçti. Aba altından sopa gösteren ABD otoritesi, vergilendirme sisteminin uluslararası vergi usullerine uygun olmadığını söyleyerek, Türkiye'ye misilleme yapılabileceğini açıkladı.

Şu sıralar ciddi bir kaos ortamının olduğu ABD, Türkiye'ye yönelik yeni bir karar aldığını duyurdu. Ülkenin vergi otoriteleri tarafından yapılan açıklamalarda, Türkiye'de uygulanan dijital vergilerin adil olmadığı, haliyle de ABD'nin misilleme yapabileceği ifade edildi. Hindistan ve İtalya için de aynı açıklamaları yapan yetkililer, gözdağı vermeye çalışıyorlar gibi görünüyor.

ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) tarafından yapılan açıklamalara göre bahsi geçen ülkelerde uygulanan; Apple, Facebook ve Google gibi teknoloji devlerine yönelik dijital hizmet vergileri, bir ayrımcılığa yol açıyor. Ayrıca bu tür vergiler, uluslararası vergi ilkelerine de aykırı bir durum. ABD Ticaret Temsilciliği, bu nedenleri ileri sürerek ABD'nin Türkiye'ye yönelik misilleme yapabileceğini söyleyip, aba altından sopa gösteriyor.

Misillemenin nasıl olacağı bilinmiyor

USTR yetkilileri, misillemenin nasıl olacağına karar verilmediğini açıkladılar. Ellerindeki tüm seçenekleri değerlendirdiklerini belirten yetkililer, yakın zamanda yeni bir ABD Türkiye geriliminin fitilini ateşleyecek gibi görünüyorlar. Peki ABD'li otoriteleri bu kadar rahatsız eden şey neydi? Türkiye'deki yasalar nasıl işliyor da ABD, Türkiye'ye yönelik bir misilleme açıklaması yapabiliyor?

Geçtiğimiz yıl mart ayında alınan bir karar ile teknoloji devleri, "dijital vergi mükellefi" haline geldiler. Bu karar doğrultusunda da Türkiye'deki geliri 20 milyon TL, dünya genelindeki geliri ise 750 milyon euro ve üzerinde olan şirketlere, yüzde 7,5 oranında vergi zorunluluğu getirildi. ABD Ticaret Temsilciliği, bu kararın sınır ötesi uygulama ve vergi kesinliği sağlayamadığını, bu yüzden de uluslararası vergi sistemine uygun olmadığını söylüyor.