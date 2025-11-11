Tümü Webekno
Facebook, web sitelerindeki “Beğen” butonunu kaldırıyor

Meta, 10 Şubat 2026’da dış sitelerdeki Facebook “Beğen” ve “Yorum” butonlarını kaldıracak. Kullanım düşüşü gerekçe gösterildi.

Facebook, web sitelerindeki “Beğen” butonunu kaldırıyor
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Facebook’un internetin dört bir yanına yayılan “Beğen” butonları artık tarih oluyor. Meta, dış sitelerde gömülü olan Beğen ve Yorum eklentilerini 10 Şubat 2026’da tamamen kaldıracak. Şirket, bu sosyal eklentilerin artık yeterince kullanılmadığını ve işlevlerini yitirdiğini söylüyor.

Butonlar kademeli şekilde devre dışı bırakılacak. Görünürlükleri sıfırlanacak yani sayfa kodunda yer alsalar bile kullanıcı tarafından görülemeyecekler. Site yöneticilerinin ek bir işlem yapmasına gerek kalmayacak.

Bu hamle, Facebook’un sadece kendi uygulama ve platformlarıyla sınırlı kalmaya başladığını gösteriyor olabilir. Eskiden web sitelerine trafik sağlamak için önemli bir araç olan “Beğen” butonu, artık kullanıcılar için bir anlam ifade etmiyor.

İçerik üreticileri ve ajanslar açısından bu değişim çok büyük bir sorun yaratmayabilir. Çünkü günümüzde etkileşim genellikle doğrudan sosyal medya platformlarında sağlanıyor. Ancak web sitelerinde hâlâ bu eklentilere güvenen bazı eski yapıdaki sistemler güncelleme ihtiyacı duyabilir.

