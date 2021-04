Oculus İçin Yeni VR Oyunlarının Tanıtılacağı Tarih Açıklandı

Facebook, sanal gerçeklik başlıkları için çıkış yapacak yeni VR oyunlarını tanıtacağı etkinliğin tarihini bugün açıkladı. Etkinlik, Türkiye saatiyle 22 Nisan 01:00'da düzenlenecek. Etkinlikte hangi oyunları göreceğimiz tam olarak net olmasa da büyük oyunlar beklemek hata olmaz.

Sosyal medya devi Facebook, 2014 yılında 400 milyon dolar karşılığında bünyesine kattığı Oculus VR şirketiyle gelecekteki hedeflerinden birisini göstermişti. Oculus, o günden bugüne kadar birçok anlamda gelişme yaşadı. Şimdiyse Facebook, yeni sanal gerçeklik oyunlarının tanıtılacağı Oculus Gaming Showcase etkinliğinin tarihini açıkladı.

Facebook tarafından paylaşılan açıklamaya göre etkinlik, 21 Nisan 15:00’da (Türkiye saatiyle 22 Nisan 01:00) düzenlenecek. Twitch, Facebook ve YouTube’dan canlı olarak yayınlanacak etkinlikte henüz hangi oyunların duyurulacağı tam olarak net değil. Ancak şimdiden bazı geliştirici şirketler tanıtacakları oyunları açıkladılar.

Tanıtılacağı kesinleşen bazı oyunlar:

Etkinlikte göreceğimizi kesin olarak bildiğimiz oyunlar şu anda yalnızca Cloudhead Games tarafından geliştirilen Pistol Whip, Ready At Dawn tarafından geliştirilen Lone Echo 2 ve ILMxLAB tarafından geliştirilen Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge oyunlarıyla sınırlı. Bunların yanı sıra etkinlikte büyük oyunları da görme şansımız bulunuyor.

Geçtiğimiz ekim ayında piyasaya sürülen Oculus Quest 2, beraberinde Jurassic World Aftermath, The Climb 2 ve Medal of Honor: Above and Beyond gibi oyunları da getirmişti. Yalnızca oyuna odaklanacak bir etkinlikteyse muhtemelen bu oyunlar gibi büyük oyunlardan çok daha fazla göreceğiz. Bu oyunlar arasında Assassin’s Creed ve Splinter Cell VR oyunlarından birisinin de olmasını bekleyebiliriz.

Facebook tarafından 22 Nisan 01:00’da düzenlenecek ve yepyeni VR oyunlarının gösterileceği etkinliği YouTube üzerinden canlı izlemek için bu bağlantıya, Twitch üzerinden izlemek için bu bağlantıya ve Facebook üzerinden için bu bağlantıya tarih geldiğinde tıklayabilir ya da bağlantıyı şimdiden bir yere kaydedebilirsiniz.