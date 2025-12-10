Modüler Telefon Üreticisi Fairphone, LEGO Gibi Parçalarına Ayrılan Kulaklık Üretti

Geçmişte çıkardığı modüler telefonlarla bilinen Fairphone, şimdi de tıpkı bir Lego gibi dağılan ve kolay tamir edilebilirliğe sahip yeni kulaklığı Fairbuds XL'i tanıttı.

Fairphone, sürdürülebilir teknoloji yaklaşımını bir adım ileri taşıyarak tamir edilebilir kulaklık modeli Fairbuds XL’in yenilenmiş versiyonunu tanıttı. Orman yeşili ve siyah renk seçenekleriyle gelen yeni model, sadece görünümüyle değil, aynı zamanda uzun ömür odaklı yapısıyla da dikkat çekiyor.

Yeni Fairbuds XL, Nothing Headphones (1), Sony WH-1000XM5 ve Sonos Ace gibi güçlü rakiplerle yarışsa da onu farklı kılan şey kolay tamir edilebilir yapısı. Kullanıcılar bateriden sürücülere, kafa bandından kulak pedlerine kadar pek çok parçayı evde, tornavida ve hatta kredi kartı benzeri basit araçlarla değiştirebiliyor. Fairphone, bunun için YouTube’da rehber videolar da sunuyor.

Fairbuds XL nasıl görünüyor?

Bu güncellenmiş modelde yine 40 mm sürücüler bulunuyor ancak daha iyi mıknatıslarla güçlendirilmiş yapıları sayesinde özellikle bas performansı iyileştirilmiş. Buna rağmen Fairbuds XL, vokallerin ve orta seslerin net geldiği, dengeli bir ses sunuyor.

Fairphone’ın CTO’su Chandler Hatton, şirketin hızlı ürün döngüsü yerine geri uyumluluk ve uzun vadeli kullanım odaklı ilerlediğini belirtiyor. Bu yaklaşımın “planlı eskitme” anlayışına da karşı bir duruş olduğunun altı çizilmiş durumda. Kulaklığa dair diğer dikkat çeken detaylar ise şöyle;

30 saate kadar pil ömrü (ANC açıkken düşüyor)

USB-C bağlantı noktası (3.5 mm jak yok)

Fairphone’ın en geniş çaplı çıkışlarından biri

3 yıl garanti ve yedek parça desteği

Ay sonunda Amazon’da satışa çıkması beklenen kulaklığın şu aşamada resmî olarak Türkiye pazarında yer almayacağını belirtelim.