Falcılıkla 625 Bin Lira Dolandıran Kadına Hapis Cezası

Falcılık vaadiyle sosyal medya üzerinden bir kadını tamı tamına 625 bin 650 TL dolandıran üç şahısın yargılandığı dava sonuç verdi. Dava sonucunda sanıklardan ikisi sabit delil yetersizliği gerekçesiyle beraat ederken, birisi de hapis ve adli para cezasına çarptırıldı.

Sosyal medyada fal bakarak bir kadının 625 bin 650 lirasını dolandırdıkları iddia edilen 3 şahıstan birisi, ‘nitelikli dolandırıcılık’ gerekçesiyle 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına ek olarak 2 bin 80 TL adli para cezasına çarptırıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırlamış olduğu iddianameye göre 2017 yılında Işıl Avşar, bir sosyal medya sitesinde dolaşırken karşısına çıkan ve kişilerin eşleriyle veya erkek arkadaşlarıyla aralarının düzeldiğine dair yorumların bulunduğu bir sayfayı takip etmeye başlamış. Daha sonra Avşar, yıldızname falına baktırmak amacıyla sayfada bulunan telefon numarasını aramış; telefonu açan kişi de gönderdiği hesap numarasına 250 TL yatırılması halinde yıldıznamesine bakabileceğini belirttikten sonra Avşar’a, arasının bozuk olduğu erkek arkadaşının onu arayacağını ve aralarının düzeleceğini söylemişti.

Üç sanıktan ikisi beraat etti

Falcının söylediği gibi, bundan 3 gün sonra erkek arkadaşının araması üzerine Avşar telefondaki kişiye daha da inanmış ve düzenli olarak aynı numarayı arayarak, farklı miktarlar karşılığından yıldızname falı baktırmaya devam etmiş.

Avşar’ın bu süreç boyunca aynı hesaba 32 ayrı işlemle toplamda 625 bin 650 TL gönderdiği kaydedilen iddianamede; sanıklar Sevgin Mükerrem Ergüneş, Irmak Avşar ve Hatice Defne Kızılkan’ın hileli davranışlarla beraberlik içerisinde hareket ederek müşteki Avşar’ın dini inanç ve duygularını istismar ettiği belirtilmişti. İddianame sonucunda ise 3 sanığın da ‘dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık’ suçu sebebiyle 4 yıl 6’şar aydan 15’er yıla kadar hapsi istenmişti.

Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşen duruşmaya, tutuksuz yargılanan iki sanık ve taraf avukatları katıldı. Duruşma esnasında müşteki Işıl Avşar’ın avukatı; sanıkların bir iş birliği içerisinde müvekkilini dolandırdığını ve verilen zararların giderilmediğini gerekçe göstererek cezalandırılmalarını talep etti.

Davanın sonucunda heyet; söylenen suçları işlediklerine dair geçerli bir kanıt olmaması sebebiyle sanıklar Hatice Defne Balcı ve Irmak Avşar’ın beraatine karar verdi. Sanıklardan Sevgin Mükerrem Ergüneş’in avukatı ise, müvekkilinin işlediği iddia edilen suçu gerçekten de işlemiş olduğunu ve büyücülük yaptığını kanıtlayan bir delil olmadığını öne sürerek Ergüneş’in de beraatine karar verilmesini istedi. Ancak mahkeme heyeti, Sevgin Mükerrem Ergüneş’in bu suçları işlediğine dair yeterince kanıt olduğuna karar vererek Ergüneş’i, ‘nitelik dolandırıcılık’ gerekçesiyle 5 yıl 2 ay 15 gün hapis ve 2 bin 80 lira adli para cezasına çarptırdı.