Marvel Sinematik Evreni'nin merakla beklenen yeni dizisi Falcon and The Winter Soldier, geçtiğimiz gün Disney Plus'ta yayın hayatına başladı. Biz de bu içeriğimizde diziye sosyal medya üzerinden gelen ilk eleştirileri bir araya getirdik.

Marvel Sinematik Evreni'nin yeni mini dizisi Falcon and The Winter Soldier, bugün itibarıyla Disney Plus platformunda yayın hayatına başladı. Duyurulduğu ilk günden bu yana hayranların merakla beklediği dizi, daha ilk günden birçok hayrandan ve otoriteden olumlu geri dönüşler almayı başardı.

6 bölümden oluşan mini dizide Marvel çizgi roman dünyasında ve Marvel Sinematik Evreni’nde karşılaştığımız, Captain America’nın eski ve yeni yoldaşları olan Falcon ve The Winter Soldier karakterlerinin solo hikayesi anlatılıyor. Dizi, Captain’in emekli olması ve kalkanı Falcon’a devretmesi ile başlıyor.

Falcon and The Winter Soldier, IMDB'ye iddialı bir giriş yaptı:

Başrollerinde Anyhony Mackie, Sebastian Stan ve Wyatt Russell'ın bulunduğu yapım, ilk günden olumlu eleştiriler almayı başardı. Şimdiye kadar 3.000'e yakın kullanıcı tarafından oylanan dizi, IMDB üzerinde 10 üzerinden 8,7'lik bir puana sahip.

Dizinin Rotten Tomatoes puanlarına baktığımızdaysa toplam 276 kullanıcı değerlendirmesinin ardından %79'luk bir skora sahip olduğunu görüyoruz. Elbette, dizinin henüz çok yeni olduğunu ve puanların ilerleyen günlerde değişebileceğini de unutmamak gerekiyor.

Son olarak içeriğimizin ana konusu olan sosyal medya tepkilerine gelecek olursak Falcon and The Winter Soldier, birçok sosyal medya kullanıcısının beğenisini kazandı. Biz de diziye sosyal medya üzerinden gelen tepkilerden bazılarını bir araya getirdik. İşte o tepkiler:

Falcon and The Winter Soldier'a sosyal medyadan gelen ilk tepkiler:

Hiçkimse:

The Falcon and Winter Soldier kapanış jeneriği

Sam Wilson Captain America olmayı hak ediyor. Diğer herkes çenesini kapatsın.