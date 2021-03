Avengers: Endgame sonrası Marvel Sinematik Evreni’nde geçecek, Captain America’nın yol arkadaşları Falcon ve Bucky’nin solo hikayelerinin anlatıldığı Falcon and The Winter Soldier dizisi Disney Plus’a geliyor. Dizinin fragmanı ve posteri yayınlandı. Üstelik dizide karşımıza çıkacak bazı karakterler de belli oldu.

Marvel dünyasında hayranları artık yeni günlerin beklediğini gösteren Avengers: Endgame filmi sonrası pek çok yeni hikayeye sahip olacak dizi ve filmler açıklanmıştı. Bunlardan biri olan Falcon and The Winter Soldier dizisi Disney Plus platformunda yayınlanacak. Falcon and The Winter Soldier dizisi Captain America’nın emekli olması ve kalkanı yeni dönem yol arkadaşı Falcon’a teslim etmesi ile başlıyor.

Falcon and The Winter Soldier dizisi Marvel Sinematik Evreni’ne dahil olacak. Bunun anlamı, daha önce Marvel filmlerinde karşımıza çıkan iyi ve kötü karakterleri yeniden bu dizide görebileceğiz demek oluyor. Pandemi nedeniyle pek çok yapım gibi çekimleri ertelenen Falcon and The Winter Soldier dizisinden bir fragman ve poster yayınlandı. Üstelik dizide karşımıza çıkacak bazı karakterler de belli oldu.

Marvel’ın yeni dizisi Falcon and The Winter Soldier:

Tür: Aksiyon, Macera, Drama

Yayın tarihi: 19 Mart 2021

Oyuncular: Anthony Mackie, Sebastian Stan, Daniel Brühl, Emily VanCamp

Falcon and The Winter Soldier dizisi; Marvel çizgi roman dünyasında ve Marvel Sinematik Evreni’nde karşılaştığımız, Captain America’nın eski ve yeni yoldaşları olan Falcon ve The Winter Soldier karakterlerinin solo hikayesini anlatıyor. Dizi, Captain’in emekli olması ve kalkanı Falcon’a devretmesi ile başlıyor.

Falcon and The Winter Soldier dizisinde hangi oyuncuları göreceğiz?

Dizinin adından da anlaşılacağı üzere yapımın başrolleri Falcon ve The Winter Soldier karakterleridir. Gerçek adı Sam Wilson olan Falcon karakterine filmlerden de alışık olduğumuz oyuncu Anthony Mackie hayat veriyor. Gerçek adı Bucky Barnes olan The Winter Soldier karakterine ise yine filmlerden alışık olduğumuz oyuncu Sebastian Stan hayat veriyor.

Dizinin Marvel Sinematik Evreni’nde geçtiğinden bahsetmiştik, bu nedenle dizide pek çok Marvel karakterini daha göreceğiz. Bunlar arasında en dikkat çeken Captain America, Steve Rogers’ın ebedi aşkı olan Peggy Carter'ın büyük yeğeni, aynı zamanda SHIELD ajanı olan Sharon Carter. Oyuncu Emily VanCamp’ın hayat vereceği Sharon Carter için Rogers’ın modern aşkı da diyebiliriz çünkü hayranlar hatırlayacaktır, ikili Civil War filminde öpüşmüştü. Görünen o ki Endgame sonrası geçmiş, geçmişte kaldı.

Falcon and The Winter Soldier dizisinde karşımıza çıkacak diğer bir Marvel karakteri de U.S. Agent John Walker. Daha önce hiçbir Marvel filminde görmediğimiz ancak çizgi romanlarda sıkça karşılaşılan karaktere, oyuncu Wyatt Russell hayat veriyor. Yeni vatansever kahramanın Captain America kalkanı üzerinde hak iddia edebileceği düşünülüyor.

Dizinin kötü karakteri Baron Zemo ile tanışın:

İyi bir Marvel filminin olmazsa olmazı etkili bir kötü karakterdir. Falcon and The Winter Soldier dizisinin kötü karakteri de Baron Zemo. Bu isim hayranlara tanıdık gelecektir çünkü kendisi aynı zamanda Captain America: Civil War filminin de kötü karakteriydi.

Baron Zemo karakterine Civil War filminden alışık olduğumuz oyuncu Daniel Brühl hayat veriyor. Brühl, Instagram hesabından Baron Zemo olarak bir paylaşım yaptı. Bu paylaşımda kötü karakterin yeni tarzını görüyoruz. Yeni tarz hayranlar tarafından oldukça beğenildi. Hatta Marvel’ın en havalı kötü karakteri gibi göründüğünü söyleyenler bile oldu.

Falcon and The Winter Soldier bize Marvel evreni ile ilgili ne anlatacak?

Falcon and The Winter Soldier dizisinin konusunun ne olacağını yayınlanan fragmana bakarak görebiliyoruz. Fragman, Falcon ve Bucky’nın Captain America kalkanı hakkında konuşması ile başlıyor. Kalkan Falcon’a emanet edilmiş bile olsa Bucky’nin bu durum ile ilgili bazı sorunları olduğu düşünülüyor.

Baron Zemo’nun emrinde olup olmadıkları tam olarak bilinmeyen yeni bir kötü grup ortaya çıkıyor ve ortalığı yakıp yıkıyorlar. Grubun adının Flag Smashers olduğu biliniyor. Kostümlerinde ABD bayrağı olan kahramanlar için oldukça tahrik edici bir isim. Belki de eskiden dost hatta arkadaş bile olmayan ikilinin birlikte mücadele etmesini bu gruba borçluyuzdur.

Fragmanın devamında ise Marvel filmlerinden alışık olduğumuz şakalar ve espriler görüyoruz. Baron Zemo karakterinin nasıl ortaya çıktığı ise Disney yöneticilerine sunulan özel fragmanda görülüyor. Özel fragmanda Bucky, Baron Zemo’yu hapishanede ziyaret ediyor. Zemo, Bucky’yi The Winter Soldier yapacak kelimeleri söylüyor ancak etki etmiyor. Bu durum, Bucky’nin kirli geçmişinden tamamen kurtulmuş olduğu anlamına geliyor.

Farklı bir Bucky görecek miyiz?

Daha önce Marvel Sinematik Evreni’nde görmesek de çizgi roman dünyasında takma adı Bucky olan, gerçek adı Lemar Hoskins olan ve Battlestar kahraman adına sahip bir süper kahraman var. Bildiğimiz Bucky olan Bucky Barnes’in, 323 sayılı Captain America çizgi romanında karşımıza çıkan bu kahramana dönüşme ihtimalinden bahsediliyor. Henüz teyit edilmese bile Endgame sonrası Marvel dünyasında pek çok farklı sürprizle karşılaşabileceğimizi biliyoruz.

Falcon and The Winter Soldier dizisi için geri sayım başlamışken yapım ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. İlerleyen günlerde dizi ile ilgili yeni haberler, daha detaylı bir fragman ve yeni görseller bekleniyor. Dizi ile ilgili düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.