Fallout temalı Xbox kolu tanıtıldı

Xbox, Fallout hayranlarına özel Pip-Boy esintili özel oyun kolunu duyurdu. Sınırlı üretim olarak satışa çıkan model dikkat çekici retro tasarımla geliyor.

Xbox, Fallout serisinin ikonik Pip-Boy cihazından esinlenen özel tasarım bir oyun kolu duyurdu. Ürün retro yeşil tonları ve Fallout evrenine göndermeler içeren detaylarıyla dikkat çekiyor. Tasarımın birebir Pip-Boy havası vermesi, hayranlar için önemli bir artı.

Bu özel kontrolcü sınırlı üretim kapsamında sunuluyor. Dolayısıyla hem koleksiyon meraklılarına hem de Fallout oyuncularına hitap eden bir ürün olarak öne çıkıyor. Tasarımın resmi görselleri de toplulukta büyük ilgi gördü.

Xbox ve Bethesda’nın bu iş birliği, Fallout markasını oyun dışı ürünlerde de genişletme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Kontrolcünün kısa sürede tükenmesi ve yüksek talep görmesi bekleniyor.