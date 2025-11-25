Ubisoft'un Çok Sevilen Oyun Serisi Far Cry Dizi Oluyor: İşte İlk Bilgiler

Ubisoft'un çok sevilen oyun serisi Far Cry dizi oluyor. Yapım, Disney+ üzerinden yayımlanacak.

İlk olarak 2004 yılında yayımlanan Far Cry, oyun tarihine adını altın harflerle yazdırarak Ubisoft’un en başarılı serilerinden biri olmayı başarmıştı. Serinin 6’ıncı oyunu da 2021 yılında piyasaya sürülmüştü. Şimdi ise Variety tarafından paylaşılan bir rapor, Far Cry hayranlarını çok sevindirecek bir gelişmenin yaşanacağını gösterdi.

Gelen bilgilere göre Far Cry serisi, yakında bir dizi uyarlaması olarak karşımıza çıkacak. Dizinin arkasında ise Alien: Earth yapımıyla dikkatleri üzerine çeken Noah Hawley ve It’s Always Sunny in Philadelphia’dan tanıdığımız Rob Mac yer alacak.

Disney+’ta yayımlanacak

Dizinin arkasında başarılı isimlerin olacak olması heyecanı iyice artırmış durumda. Yapımın Disney bünyesinde faaliyet gösteren FX tarafından geliştirileceği bildiriliyor. Disney+ üzerinden yayımlanacağını da ekleyelim. Ayrıca Rob Mac’in yaratıcı olmanın yanı sıra dizinin başrollerinden biri olacağı da aktarıldı.

Far Cry oyunları her bir oyunun farklı konuyu işlediği antoloji türünde bir seri. Bu yüzden dizide de benzer bir yaklaşım göreceğiz. Tam detaylar paylaşılmamış ancak oyunlardan esinlenen sezonlar olma ihtimali yüksek. Henüz çok erken aşamalarında olduğu için çıkış tarihi, diğer oyuncuları, çekimlerin ne zaman başlayacağı gibi konularda şimdilik bir bilgi bulunmuyor. Geldiğinde sizleri bilgilendireceğiz.