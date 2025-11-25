Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sinema ve Dizi Haberleri ve İçerikleri

Ubisoft'un Çok Sevilen Oyun Serisi Far Cry Dizi Oluyor: İşte İlk Bilgiler

Ubisoft'un çok sevilen oyun serisi Far Cry dizi oluyor. Yapım, Disney+ üzerinden yayımlanacak.

Ubisoft'un Çok Sevilen Oyun Serisi Far Cry Dizi Oluyor: İşte İlk Bilgiler
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

İlk olarak 2004 yılında yayımlanan Far Cry, oyun tarihine adını altın harflerle yazdırarak Ubisoft’un en başarılı serilerinden biri olmayı başarmıştı. Serinin 6’ıncı oyunu da 2021 yılında piyasaya sürülmüştü. Şimdi ise Variety tarafından paylaşılan bir rapor, Far Cry hayranlarını çok sevindirecek bir gelişmenin yaşanacağını gösterdi.

Gelen bilgilere göre Far Cry serisi, yakında bir dizi uyarlaması olarak karşımıza çıkacak. Dizinin arkasında ise Alien: Earth yapımıyla dikkatleri üzerine çeken Noah Hawley ve It’s Always Sunny in Philadelphia’dan tanıdığımız Rob Mac yer alacak.

Disney+’ta yayımlanacak

fac

Dizinin arkasında başarılı isimlerin olacak olması heyecanı iyice artırmış durumda. Yapımın Disney bünyesinde faaliyet gösteren FX tarafından geliştirileceği bildiriliyor. Disney+ üzerinden yayımlanacağını da ekleyelim. Ayrıca Rob Mac’in yaratıcı olmanın yanı sıra dizinin başrollerinden biri olacağı da aktarıldı.

Far Cry oyunları her bir oyunun farklı konuyu işlediği antoloji türünde bir seri. Bu yüzden dizide de benzer bir yaklaşım göreceğiz. Tam detaylar paylaşılmamış ancak oyunlardan esinlenen sezonlar olma ihtimali yüksek. Henüz çok erken aşamalarında olduğu için çıkış tarihi, diğer oyuncuları, çekimlerin ne zaman başlayacağı gibi konularda şimdilik bir bilgi bulunmuyor. Geldiğinde sizleri bilgilendireceğiz.

Oyundan Daha Fazla Keyif Veren En İyi Oyun Uyarlaması Film ve Diziler Oyundan Daha Fazla Keyif Veren En İyi Oyun Uyarlaması Film ve Diziler
Disney Oyunlar

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Tüm Windows bilgisayarları oyun konsoluna dönüştüren "Xbox oyun modu" kullanıma sunuldu

Tüm Windows bilgisayarları oyun konsoluna dönüştüren "Xbox oyun modu" kullanıma sunuldu

1 Milyon TL'den Fazla İndirim Var: 2025 Nissan X-Trail Alınır mı?

1 Milyon TL'den Fazla İndirim Var: 2025 Nissan X-Trail Alınır mı?

1.600 Kilometre Menzilli Hibrit Otomobil XPeng X9 PowerX Tanıtıldı

1.600 Kilometre Menzilli Hibrit Otomobil XPeng X9 PowerX Tanıtıldı

iOS 27 Hakkında Yeni Bilgiler Paylaşıldı: iPhone Kullanıcılarını Neler Bekliyor?

iOS 27 Hakkında Yeni Bilgiler Paylaşıldı: iPhone Kullanıcılarını Neler Bekliyor?

Tasarımıyla Büyüleyen Elektrikli Otomobil AUDI E8 SUV Tanıtıldı

Tasarımıyla Büyüleyen Elektrikli Otomobil AUDI E8 SUV Tanıtıldı

PlayStaton Sahipleri Koşun! PlayStation Plus Fiyatına Black Friday İndirimi Geldi

PlayStaton Sahipleri Koşun! PlayStation Plus Fiyatına Black Friday İndirimi Geldi

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim