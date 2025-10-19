Oyundan Daha Fazla Keyif Veren En İyi Oyun Uyarlaması Film ve Diziler

Tarih boyunca birçok video oyunu film veya dizi olarak uyarlandı. Peki bunlar arasında oyunlar kadar hatta onlardan daha iyi olmayı başarabilenler hangileri?

Video oyunları, birçok insanın hayatındaki en büyük hobilerinden biri. Tarih boyunca çıkan oyunlar, bizi büyüleyici evrenlerin içine taşıyordu. Bu evrenlerin ve hikâyelerin beyaz perdeye sayısız kez taşındığını da görmüştük. Oyun uyarlamaları, bazen çok kötü olabilirken bazen bizi şaşırtarak harika sonuçlar ortaya çıkmasını sağlayabiliyor.

Peki şu ana kadar yapılmış en iyi oyun uyarlaması film ve diziler hangileri? Bu içeriğimizde oyunun kendisinden bile iyi olabilecek film ve dizilere bakıyoruz. Oyundan daha iyi olmasalar bile en az onlar kadar iyiler.

Oyunuyla kapışacak derecede iyi olan film ve diziler

Arcane

Yıl : 2021

Türü : Fantezi, aksiyon

IMDb puanı: 9.0

League of Legends evreninde geçen Arcane, şüphesiz yapılmış en iyi oyun uyarlamalarından biri. Hikâyesi, görselleri, müzikleri, seslendirmeleri her şeyiyle hem eleştirmenlerden hem de izleyenlerden çok iyi yorumlar almayı başarmıştı.

Fallout

Yıl : 2024

Türü : Post apokaliptik,

IMDb puanı: 8.3

Şimdiye kadar sadece ilk sezonu çıkan Fallout, izleyen herkesin onayını almayı başaran bir yapım olmuştu. Oyunlardan daha iyi demek belki pek doğru olmaz ancak en az onlar kadar başarılı bir yapım. Oyunları harika şekilde ekrana taşımayı başarıyor, üst düzey oyunculukları ve akıcı hikâyesiyle izleyicileri kendine çekiyor.

The Last of Us

Yıl : 2023

Türü : Post apokaliptik, aksiyon, zombi

IMDb puanı: 8.5

Naughty Dog'ın ikonik The Last of Us oyunlarından esinlenen HBO yapımı dizi, ikinci sezonu pek iyi olmasa da ilk sezonuyla büyük beğeni toplamayı başarmıştı. Pedro Pascal ve Bella Ramsey ikilisinin başrolde yer aldığı yapım, ilk sezonunda bir başyapıt olan oyunu kadar size zevk verebilir.

Castlevania

Yıl : 2017

Türü : Karanlık fantezi

IMDb puanı: 8.3

Netflix imzası taşıyan Castlevania, izleyebileceğiniz en iyi oyun uyarlaması yapımlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Hem izleyenler, hem de oyun serisinin hayranlarından tam not aldığını söyleyebiriliz.

Gangs of London

Yıl : 2020

Türü : Aksiyon, gangster, suç

IMDb puanı: 8.0

Aynı isimli video oyunundan uyarlanan Sky dizisi Gangs of London, oyunundan bile daha çok sevilen uyarlamalardan biri. Aksiyon ve gangster türündeki yapımları sevenler kesin göz atmalı.

Cyberpunk: Edgerunners

Yıl : 2022

Türü : Distopik bilim kurgu, siberpunk

IMDb puanı: 8.3

Cyberpunk 2077 oyunu çıkışı fiyasko olsa da sonradan kendini toparlamayı başlamış ve en sevilen oyunlardan biri olmuştu. Cyberpunk: Edgerunners dizisi de onunla aynı evrende geçiyor. İzleyen herkesin sevdiği bir yapım olduğunu söyleyebiliriz.

Werevolves Within

Yıl : 2021

Türü : Korku, komedi, gizem

IMDb puanı: 6.0

Red Storm'un aynı isimli sevilen oyunundan uyarlanan Werevolves Within, en iyi oyun uyarlaması filmler listelerinde her zaman kendine yer bulmayı başarır. Bunun nedeni ise ilgi çeken gizemli konuyu oyundan bile daha çok sevdiren şekilde izleyenlere aktarabilmesidir.

Super Mario Bros. Movie

Yıl : 2023

Türü : Aksiyon, macera, animasyon

IMDb puanı: 7.0

İkonik oyun serisi Super Mario'dan esinlenen Super Mario Bros. Movie serideki oyunlardan daha mı iyi orası tartışılır ancak en az onlar kadar sevildiğini söyleyebiriliz. Öyle ki 1.3 milyar dolarlık gişe hasılatıyla 2023'ün bu konuda en başarılı filmlerinden biri olması bunu doğruluyor.

Ace Attorney

Yıl : 2012

Türü : Gizem, komedi, suç

IMDb puanı: 6.5

Capcom'un Phoenix Wright: Ace Attorney oyununa dayanan bu yapım, en az onun kadar seviliyor. Eğer japon yapımlarını ve gizemli hikâyeleri seviyorsanız bu filmi de seversiniz. Ace Attorney'in oyunu kadar iyi olduğunu söylemek mümkün.