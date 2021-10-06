Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, 18 yaşındaki genç kadına tecavüzden yargılanan Musa Orhan hakkında "tecavüzcü" ve "şerefsiz" ifadelerini kullanan Ezgi Mola'ya tazminat cezası verilmesi hakkında sosyal medyadan tepki gösterdi. Söz konusu tepki üzerine Farah Zeynep Abdullah'ın da mahkemelik olması, ünlü oyuncuya destek yağmasına neden oldu.

Geçtiğimiz günlerde Musa Orhan için "tecavüzcü" ve "şerefsiz" ifadelerini kullanan Ezgi Mola'nın para cezası alması tüm Türkiye'de büyük ses getirdi. Bu olayın ardından ünlü kişiler, Ezgi Mola'ya verilen ceza hakkında ağır eleştirilerde bulundu.

Tepkisini sert bir dille belirten isimlerden birisi ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah oldu. Ezgi Mola ile bir zamanlar Masumlar Apartmanı'nda birlikte yer alan ünlü oyuncu, Mola'ya ceza verilmesi hakkında "s*çıp sıvadınız" ifadelerini kullandı.

"Tecavüzcülükle suçlanmasını tazminat gelirine dönüştürmekten çekinmeyen bir zihniyet"

Farah Zeynep Abdullah, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Tecavüzcülükle suçlanmasını tazminat gelirine dönüştürmekten çekinmeyen bi zihniyet, ee noluyo sonra? Vicdanlar tazminatla temizleniyo mu, insanlar bi anda vay 5 bin 200 aldı çok temiz insanmış mı diyolar. S*çıp sıvamaktır bu hareketler, bunu da dosyaya ekle avukat."