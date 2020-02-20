Avustralyalı bilim insanlarının yeni bir çalışması, fast food yiyeceklere dayanan beslenme alışkanlığının verdiği zararlardan birini daha ortaya çıkardı. Fast fooda dayalı beslenme alışkanlığı, insanların beynini de kötü yönde etkiliyor.

Batı tipi diyet olarak da isimlendirilen fast food yiyeceklere dayalı beslenme, kırmızı et ve işlenmiş ürünler temelli, yağlı, şekerli ve tuzlu yiyeceklerin tüketilmesi anlamına geliyor. Bu tür beslenme alışkanlığına Batı tipi diyet denmesine rağmen artık bütün dünyada yaygın olan bir beslenme alışkanlığı haline geldi.

Tahmin edilebileceği gibi Batı tipi diyet, obezite, diyabet, yüksek tansiyon, kardiyovasküler hastalıklar ve kanser gibi hastalıklarla doğrudan bağlantılı. Avustralya’da bulunan Macquarie Üniversitesi’nde yapılan yeni bir çalışma Batı tipi beslenme alışkanlığının zararlı bir yanını daha ortaya çıkardı.

Macquarie Üniversitesi’nden bilim insanlarının yaptığı çalışmanın sonuçlarının yer aldığı makale, Royal Society Open Science’da yayınlandı. Royal Society Open Science’da yayınlanan makaleye göre Batı tipi beslenme, beynin hafıza ve yön bulma ile görevli bölümü hipokampusu da etkiliyor.

Araştırmacılar, çalışmalarında 110 sağlıklı insanı bir araya getirdi. Daha sonra bu insanların yarısı sağlıklı bir diyetle beslendiler. Diğer yarısı ise fast food'a dayalı bir diyetle beslendiler. Sonra iki gruba da bir kelime hafızası testi uygulandı. Kelime hafızası testi ile beraber katılımcılara yiyeceklerden ne kadar keyif aldıkları ve yiyeceklerden daha fazla isteyip istemedikleri soruldu.

Araştırmacılar, Batı tipi beslenme şekilleri ile beslenen insanlar, ne kadar fazla fast food ile beslenirlerse hipokampal fonksiyon testinden o kadar zayıf puan aldıklarını söyledi. Araştırmacılar, bu iki değişkenin karşılıklı olarak birbirlerini etkilediklerini düşünüyorlar. Çalışma özet olarak, fast food yiyeceklerle beslenen insanların daha fazla fast food istediklerini ve bu yiyeceklerin onların beynini kötü etkilediğini gösteriyor.

Daha önce yapılan çalışmalarda fast food yiyeceklerin obezite ve diyabetin yanında bilişsel fonksiyonları da bozduğu tespit edilmişti. Benzer çalışmalarda sağlıklı ürünlere dayalı beslenme alışkanlığının depresyon vakalarını azalattığı ortaya çıkarılmıştı.