İnternetin hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmesiyle birlikte internette işlenen suçlar da büyük bir artış göstermeye başladı. FBI’ın 2019 raporunda siber suçların 3,5 milyar dolara mal olduğu vurgulandı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), '2019 İnternet Suçları Raporu'nu yayınladı. Yayınlanan rapora göre yıl içerisinde şikâyette bulunulan suç sayısı 467 bin 361’e ulaştı. Şikâyette bulunan suçların maliyeti ise 3,5 milyar doları (21 milyar TL) geçiyor.

Siber suçlar, 2019 yılında artış gösterdi

Şüphelenilen siber suç aktivitelerini raporlayan bir FBI kaynağı olan İnternet Suç Şikâyetleri Merkezi (IC3) Mayıs 2020’de kuruldu ve 2019 raporlarıyla birlikte toplamda 4.883.231 şikayet sayısına ulaştı.

Son beş yılda alınan şikâyet sayısı 1,7 milyona ulaşırken, yıllık toplam kayıp da 1,1 milyar dolardan (2015), 3,5 milyar dolara (2019) çıktı. Son beş yıl içerisinde siber suçların ABD’deki bireylere ve işletmelere zararı 10 milyar doları aştı. 2019 yılı ise bu açıdan en kötü yıl oldu. Yıl içerisinde bu zamana kadar en yüksek siber suç şikâyetinde bulunurken, siber suç kurbanları da en büyük kayıplarını verdi. Siber suçlarla mücadelede ise 300 milyon dolarlık bir meblağ kurtarılabildi.

Şirket e-postaları

Şirket e-postaları üzerinden yapılan dolandırıcılık faaliyetlerinde 1,7 milyar dolardan fazla bir zayiat oluştu. Bu alanda 2019 içerisinde toplamda 23.775 şikâyette bulunuldu. İşletme e-postaları dolandırıcıları, siber suçlarda en tehlikeli grup oldu.

Cencornet CEO’su Ed Macnair, “Birçok organizasyon, e-posta saldırılarına karşı savunmasız kaldı çünkü suçlular, geleneksel e-posta güvenliğini aşabilmek için yöntemlerini geliştiriyorlar” ifadelerini kullandı. Saldırganlar, bu alanlarda en çok CEO’ları ve finans departmanında çalışan personelleri hedef aldı.

Macnair, siber suçluların, güvenilir şirketlerin e-postalarına benzer e-posta adreslerini kullanarak çalışanları kandırdığını ve şirketlerin değerli bilgilerini çaldığını söyledi. Macnair, bu yöntemin geleneksel savunma sistemleri tarafından yakalanmasının oldukça zor olduğunu ve şirketlerin güvenlik tekniklerini geliştirmeleri gerektiğini söyledi.

Fidye yazılımları

FBI, fidye yazılımlarının işletmelere ve organizasyonlara olan etkisinin büyüklüğü konusunda uyarılarda bulundu. 2019’un aralık ayında New Orleans şehrine karşı yapılan fidye yazılım saldırısında ise FBI tarafından yapılan bu uyarılara pek de kulak asılmadığı ortaya çıktı.

2018 yılında fidye yazılım saldırılarıyla ilgili şikâyetlerde bazı azalmalar yaşanmıştı ancak 2019’da bu sayı tekrardan yükseldi ve 2016’dan sonra en yüksek şikâyet sayısına ulaştı. Fidye yazılım saldırıları, 2016 yılında 2,4 milyon dolarlık zarara yol açmıştı, bu zarar 2019 yılında 8,9 milyon dolara kadar yükseldi.