FBI, uygulama mağazalarındaki sahte beta uygulamalar hakkında uyarı paylaştı. Kullanıcılara tavsiyeler de verildi.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), siber dünyaya dair kritik bir uyarı paylaştı. Büro, uygulama mağazalarında sıklıkla gördüğümüz ‘beta’, yani artık kullanıcıların testine sunulan ve geri dönüş beklenilen uygulama sürümlerinin kötü amaçlı kişilerce kullanılabildiğini açıkladı.

“Mobil Beta Testi Uygulamaları Yoluyla Kurbanları Hedef Alan Siber Suçlular” başlığıyla paylaşılan metinde beta olarak mağazalara yüklenilen uygulamalara zararlı yazılımların entegre edilebildiği paylaşıldı, kullanıcıların ne zaman şüphelenmeye başlayabileceklerine ve ne yapmaları gerektiğine dair ipuçlarına yer verildi.

Beta uygulamalar, bilgilerinizi ele geçirmek için kullanılıyor olabilir!

Beta uygulamalara entegre edilen zararlı yazılımlar, FBI’a göre kişilerin kimlik ve ödeme bilgilerini ele geçirmek için kullanılabilir, dahası kişinin kullandığı cihaza uzaktan erişim sağlayabilir.

Bu uygulamalar ile kişileri hedef almanın da pek çok yolu biliniyor. FBI, bu yollardan birini şu şekilde paylaştı:

“FBI, tanımlanamayan siber suçluların kurbanlarla flört ve arkadaşlık kurma uygulamalarında iletişim kurduğu ve onları, hırsızlığa olanak sağlayan kripto para borsası gibi mobil beta testi uygulamalarını indirmeye yönlendirdiği dolandırıcılık planlarının farkındadır. Kurbanlar, uygulamaya yasal hesap ayrıntılarını girerek kripto para birimine yatırılacağına inandıkları parayı gönderiyor ancak bunun yerine kurban parası siber suçlulara gönderiliyor.

Bir kurban, meşru bir kripto para birimi yatırım uygulaması gibi görünen bu sahte beta test uygulamalarından birini indirirse, uygulama kurbandan sahte yatırımlar yoluyla para alabilir.”

Beta uygulamalardan ne zaman şüphelenebilirsiniz?

FBI, uygulamaların şüpheli olarak değerlendirilmesine yol açacak belirtileri şu şekilde paylaştı:

Pil normalden daha hızlı bitiyor

Bir isteği işlerken mobil cihaz yavaşlıyor

Kullanıcının bilgisi dışında yüklenen yetkisiz uygulamalar

Kalıcı pop-up reklamlar

Çok az inceleme içeren veya hiç inceleme yapılmayan çok sayıda indirme

Reklamı yapılan işlevsellikle hiçbir ilgisi olmayan izinlere erişim isteyen uygulamalar

Uygulama açıklamasında uygulamanın işlevselliğiyle ilgili ayrıntıların eksikliğinden kaynaklanan yazım veya dil bilgisi hataları, belirsiz veya genel bilgiler

Reklamlar, sistem uyarıları veya hatırlatıcılar gibi görünen açılır pencereler

FBI’dan tüm mobil kullanıcıların kulağına küpe olacak öneriler: