FDA, COVID-19’a Karşı Parazit İlacı Kullananları Uyardı

Geçen sene bazı bilim insanlarının açıklamaları nedeniyle bazı insanlar, COVID-19’u tedavi etmek için İvermektin kullanmaya başlamıştı. Birçok kurumunun uyarılarına rağmen birçok kişi tarafından tercih edilen bu ‘tedavi’ yöntemine bu sefer FDA dur dedi. İlacın güvenli olmadığını yineleyen FDA, ilacı kullananlara “siz at değilsiniz” dedi.

COVID-19 pandemisi başladığından beri virüsü kapanları tedavi etmeye yönelik birçok yanlış bilgi yayıldı. Bunlardan biri de İvermektin’in COVID-19’a karşı kullanılabileceği iddiasıydı. Çiftlik hayvanlarında kullanılan bu ilacın birçok kişi tarafından COVID-19’u atlatmak için kullanılması, en sonunda dünyanın gıda ve ilaç konusunda en yetkin kurumlarından biri olan FDA’yı konu hakkında açıklama yapmaya itti.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (Food and Drug Administration, FDA), at ve inek gibi çiftlik hayvanlarında parazit tedavisi için kullanılan İvermektin adlı ilacın COVID-19 tedavisi için kullanılmaması gerektiğine dair açıklama yaptı. İvermektin ve koronavirüs başlığı altında yürütülen çalışmaların yeterli bilgi sağlamadığını belirten FDA, insanları “yapmayın, siz at veya inek değilsiniz” şeklinde uyardı.

İvermektin kaynaklı zehirlenme vakaları artıyor

Bazı bilim insanları, geçtiğimiz yıl İvermektin’in COVID-19’u atlatmak için kullanılabileceğine dair açıklamalarda bulunmuştu. Bu açıklamalar, virüsü taşıyan birçok ABD’liyi bu ilacı kullanmaya teşvik etti. ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü, bu yılın başlarında İvermektin’in COVID-19’a karşı etkisine dair yürütülen çalışmalarda elde edilen bilgilerin eksik olduğunu; sonuçları henüz bilinmeyen bu ‘tedavi’ yönteminin tercih edilmemesi gerektiğini bildirmişti. Buna rağmen ABD’nin birçok bölgesinde ilacı kullanan COVID-19 hastaları görülmeye devam etti.

Mississippi Eyalet Sağlık Bakanlığı, benzer bir açıklamayı geçtiğimiz cuma günü yaptı. Bunun nedeni ise sağlık kuruluşlarına zehirlenme nedeniyle başvuran kişilerin büyük bir kısmının İvermektin kullanmış olmasıydı. Kendi kendine İvermektin alıp kullananların önüne geçilememesi üzerine bu sefer FDA devreye girdi. Yaptığı bildiride “İvermektin antiviral ilaç değildir. Etrafta çok fazla yanlış bilgi var. Fazla dozlarda İvermektin almanın doğru olduğunu duymuş olabilirsiniz. Ancak bu yanlış.” ifadelerini kullanan FDA, Twitter’dan paylaştığı gönderide de “At değilsiniz. İnek değilsiniz. Cidden millet, yapmayın.” uyarısında bulundu.