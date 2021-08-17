Aşıların İçinde 'Fetüs, Domuz, At Kanı Var' Paylaşımı Yapan Yeşim Salkım Sosyal Medyanın Dilinde: Oturup Araştırıverin

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Ülkemizde korona vakalarının tekrar artışa geçtiği ve dördüncü pikte olduğumuzun belirtildiği şu günlerde aşı karşıtlığı tam gaz devam ediyor. Bilim insanlarının "aşısızların pandemisini yaşıyoruz" uyarıları Yeşim Salkım ve onun gibi düşünenleri pek etkilemişe benzemiyor.

Her gün ortalama 150 vatandaşımızı kaybettiğimiz bu dönemde milyonlarca kişi aşılar hakkında hatalı bilgiler vermeye devam ediyor. Yeşim Salkım da onlardan biri.

Aşı olmamayı tercih etmekle yanlış bilgiler vererek insanları tehlikeye atmak arasındaki ayrım ne yazık ki yapılamıyor. Bu olayda da görüldüğü üzere bir bilgi kirliliği daha yüz binlerce takipçiye yayılmış durumda. 

Salkım, grip aşılarının içeriği olduğunu iddia ettiği şöyle bir liste paylaştı Twitter'da. Listede ne ararsanız var: Fetüs, domuz, at kanı, tavşan beyni...

yeşim salkım aşı içeriği listesi

Muhtemelen gülüp geçtiniz fakat yine de aklınızda soru işareti kaldıysa aşıların içeriğini şu içerikte inceleyebilirsiniz. (Not: Kaynaklı)
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Doğal olarak kendisine kaynağının neresi olduğu soruldu. Cevabı ilginç: Oturun, araştırıverin.

yeşim salkım covid

araştırın bi zahmet

Bu hatalı bilgi karşısında takipçileri sessiz kalamadı:

yeşim salkım tweet

Fakat Yeşim Salkım'ın inadı inat. Cevap vermeye devam etti:

yeşim salkım twitter

Hatta bazı takipçilerine fazla sert kelimeler kullandı:

yeşim salkım covid cevap

28 Mart'ta da salgının olmadığını iddia ettiği bir tweet atmıştı.

yeşim salkım salgın

Bu paylaşımına da tepki gösterilmişti:

yeşim salkıma cevaplar

Demek ki neymiş, güvenilir bir kaynak vermeden bir bilgi paylaşılmamalıymış. Özellikle de hayati bir konuda.

yeşim salkım aşı ve içeriği
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