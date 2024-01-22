Sosyal medyada Fergio House adıyla bilinen ve yaptıkları müstehcen içerikli paylaşımlar ve düzenledikleri partilerle dikkat çeken yapıya yönelik soruşturma kapsamında, şüphelilerin 85 milyon TL'lik mal varlıklarına el konuldu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından İstanbul merkezli olarak 8 ilde gerçekleştirilen operasyon ile birlikte "Fergio House" hesabından müstehcen paylaşımlar yapan, aynı hesap üzerinden müstehcen içerikli parti yapacaklarını duyuran şahıslara bir operasyon düzenlenmişti. Baskında 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan F.G. isimli şahıs tutuklanırken, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda da videolarda kullanılan 70 farklı renk ve modelde maske, 13 fantezi elbisesi, binlerce sahte 100 dolarlık banknot, şüphelilere ait cep telefonları ve fantezi malzemesi olarak kullanılan eşyalar bulunmuştu.

Mal varlıklara el koyma kararı alındı

F.G.(32), S.G.(32) ile S.G.C.(45) isimli şahısların 85 milyon TL'lik varlıklarına, "suç geliriyle elde edildikleri gerekçesiyle" el konma kararı alındı. İzmir'de 1 ev, 1 arsa ve 1 tarla ile 3 adet araca, 3 şahsın banka hesaplarına ve elektronik para hesaplarına el konulması kararlaştırıldı. Böylece son dönemde dikkat çeken sosyal medya temelli operasyonlarla kamuya aktarılan kaynaklara yenileri eklenmiş oldu.

Fergio House soruşturmasının temelinde yer alan F.G. ise yaptığı savunmada hesabı başkalarına verdiğini, kendisinin de hesaba erişimi olduğunu ancak hesabı kimin yönettiğini bilmediğini" ifade etmişti. Fergio House içeriklerinin sosyal deney amaçlı olduğunu öne süren zanlılar, bir kazanç elde etmediklerini ifade etmişti. Taksim'de para saçan Onlyfansçıların da Fergio House ile bağlantılı olduğu açıklanmıştı.