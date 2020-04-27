Ferrari'si Olan Bir Kişi 1000 TL'lik Yardıma Başvurdu

Koronavirüs pandemisi nedeniyle dağıtılan 1000 TL’lik yardımı için çok da beklenmeyen bir kişi başvuruda bulundu. Üzerine kayıtlı 1,5 milyon TL’lik Ferrari bulunan Samsunlu bir vatandaş, 1000 TL’lik yardım için E-Devlet’e başvurdu.

Koronavirüs pandemisi sürecinde maddi sıkıntı çeken ailelere destek kapsamında 2 milyon 300 bin haneye 1000’er TL’lik yardım yapılacağı duyuruldu. E-Devlet üzerinden alınan başvurularda, yardıma ihtiyacı olduğuna karar verilen ailelere yardım yapılacak.

Cumhuriyet Gazetesi’nden Cemil Ciğerim’in haberine göre, Aile Sosyal ve Politikalar Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen yardım kapsamında İlkadım Sosyal Yardımlaşma Vakfı’na 1000 TL’lik yardım için çok ilginç biri başvurdu. Üzerine kayıtlı 1,5 milyon TL’lik Ferrari araba olan bir vatandaş, normalde yardıma ihtiyacı olan insanların alması gereken 1000 TL’lik yardımdan yararlanmak istedi.

Habere göre, yardım talebinde bulunan Ferrari sahibi, müracaatı E-Devlet üzerinden yaparken, aracı kendisinin kullanmadığını, sadece üzerine kayıtlı olduğunu söyledi. Aracı kullanan kişinin arkadaşı olduğunu belirten vatandaşın kimliği bilinmiyor.

1000 TL’lik yardımdan nasıl yararlanabilirsiniz?

Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında hanelere verilecek 1000’er TL’lik yardımın 3. fazından yararlanmak için E-Devlet üzerinden başvuru yapmanız gerekiyor. Başvuru yaptıktan sonra, yardımı almaya hak kazanıp kazanmadığınızı öğrenmek için aynı sayfayı kontrol edebilirsiniz.

Sosyal yardımdan faydalanmak isteyenler, başvuruyu T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre hafta içi belirli günlerde E-Devlet üzerinden yapabiliyor. Cumartesi ve pazar günleri ise herkes başvuruda bulunabiliyor.

1000 TL’lik yardımdan kimler yararlanabilecek?