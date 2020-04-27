Ferrari Sahibinden 1000 TL Yardım Açıklaması: O Ben Değilim

Samsun'da yaşayan bir kişi Ferrari otomobili olmasına rağmen 1000 TL'lik sosyal yardım için başvuruda bulundu. Aynı marka otomobile sahip olan bir iş insanın yardımı isteyen kişi olduğu iddia edilince açıklama yaptı: "O kişi ben değilim. İhtiyacı varsa yardım etmeye hazırız."

Koronavirüs salgının ekonomideki etkilerine karşı alınan önlemler kapsamında ihtiyaç sahiplerine verilen 1000 TL'lik sosyal yardıma başvuran Samsun'da yaşayan bir vatandaşın, Ferrari marka otomobile sahip olduğu ortaya çıktı.

Arkadaşımın Arabası

1,5 milyon TL'lik Ferrari otomobile sahibi olan kişinin Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi’nden 1000 TL almak için Samsun İlkadım Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na başvurduğu ortaya çıktı. Otomobilin sahibi başvurusunu e-devlet üzerinden yaptı. Aracı kendisinin kullanmadığını söyleyen kişi, üzerine kayıtlı olan aracın arkadaşına ait olduğunu söyledi.

Farklı Model Ferrariler

Çıkan haberler sonrasında sürekli telefon alan iş insanı Yunus Emre Çelik, başvuruyu yapanın kendisi olmadığını, başvuran kişi ile kendi aracının farklı modeller olduğunu söyledi.

Samsun'da bir alışveriş merkezinin yönetim kurulu başkanı olan Çelik, bu tür medyatik konulara şüpheyle baktıklarını belirterek şunları dile getirdi:

"Dünyanın bin bir türlü hali var. Belki de bu vatandaşımız gerçekten ihtiyaç sahibidir. Biz de kurum olarak çeşitli yerlere yardımlar yapıyoruz. Bu yardımları da gizli yapmaya özen gösteriyoruz. Eğer yanlış anlaşılmazsa, yardıma ihtiyacı olan bu kişi gerçekten ihtiyaç sahibi ise biz de kurum olarak kendisine yardım etmeye hazırız."