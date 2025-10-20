Sadece 2 Adet Üretilen Ferrari SC40 Tanıtıldı

Ferrari, özel sipariş üzerine ürettiği SC40 isimli otomobilini tanıttı. Ferrari 296 GTB ile F40'tan esinlenilen otomobil, her zerresi ile çok özel görünüyor. Ayrıca bu otomobil, yüksek performansıyla da dikkat çekiyor.

İtalyan otomobil devi Ferrari, düzenlediği bir etkinlikte SC40 olarak isimlendirdiği yeni otomobilini tanıttı. Özel sipariş üzerine tek seferlik üretilen otomobil, markanın eşsiz bir Ferrari isteyen müşterileri için ne kadar hassas çalışmalar yapabileceğini gözler önüne seriyor. Gelin hep birlikte Ferrari SC40'a yakından bakalım.

Ferrari 296 GTB ile F40'tan esinlenilerek oluşturulan SC40, oldukça şık görünüyor. Otomobilin ön kısmında F40'ın o ikonikleşmiş far tasarımına ufak dokunuşlar yapıldığını görüyoruz. Ayrıca otomobilin spoyler'ı da F40'tan alınmış durumda. Yan kısımlardaki devasa havalandırma boşlukları ve çift renkli yapı da Ferrari SC40'ın öne çıkan tasarım detayları arasında bulunuyor.

Karşınızda Ferrari SC40

Otomobilin iç kısmına baktığımızda hem şık hem modern detaylar görüyoruz. Oldukça büyük bir dijital gösterge ekranına ev sahipliği yapan otomobil, markanın F40'ta da kullandığı Kevlar döşeme ile kaplandı. Karbon fiber detaylar, kırmızı renkli koltukları ve alcantara kumaş gibi özellikler de SC40'ta kendini gösteriyor.

Ferrari SC40'ın kaput altında 860 beygir güç üreten hibrit ünite bulunuyor. Maksimum hızı 330 km/s'in üzerinde olan otomobil, 2,9 saniyede 0-100 km/s hızlanmasını tamamlıyor. 200 km/s hıza ulaşma süresi 7,3 saniye olan SC40, 200 km/s hıza ulaştıktan 107 metre sonra tamamen duruyor.

Bu özel üretim Ferrari'nin fiyatına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Ayrıca SC40'ın ikinci bir örneğinin daha üretileceğini, bu örneğin İtalya'nın Maranello şehrinde bulunan müzede sergileneceğini belirtelim.