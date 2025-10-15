Tümü Webekno
Elektrikli Toyota C-HR Tanıtıldı: Bu Menzille Çok Satar!

Toyota, C-SUV segmentinde sevilen modeli C-HR'ın tam elektrikli versiyonunu tanıttı. "C-HR+" ismiyle gelen otomobil, yüksek menzili ve daha modern tasarımı ile dikkat çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Peki Toyota C-HR+ ne zaman satışa çıkacak ve fiyatı ne olacak?

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Japon otomobil devi Toyota, İngiltere'de bir lansman gerçekleştirdi. Bu lansmanda markanın Türkiye'de de çok sevilen crossover modeli C-HR'ın yeni bir versiyonu tanıtıldı. C-HR+ olarak isimlendirilen yeni otomobil, tamamen elektrikli yapısıyla dikkat çekecek gibi görünüyor. Gelin hep birlikte C-HR+'a yakından bakalım.

Toyota C-HR+, orijinal C-HR'ın makyajlı bir versiyonu gibi görünüyor. Bu bağlamda; otomobilin hatları korunmuş durumda ancak daha kapalı bir ızgara tasarımı, LED destekli yeni ön ve arka aydınlatmalar, otomobile daha modern bir görünüm kazandırmış durumda. Tasarım tarafında dikkat çeken bir detay ise kapı kollarında. Türkiye'de satılan C-HR'da gövdeye gömülü kapı kolları bulunurken C-HR+'ta standart kapı kolları görüyoruz.

Karşınızda Toyota C-HR+

Toyota C-HR+'ın iç tasarımını sizlere göstermek isterdik ancak Toyota, C-HR+'ın iç tasarım görsellerini ne yazık ki paylaşmadı. Ancak kabinle ilgili resmî bilgiler açıklandı. Şirkete göre yeni C-HR'da 7 inç boyutlu yeni bir dijital gösterge ekranı ile 14 inç boyutlu bilgi-eğlence ekranı yer alacak. Bu da C-HR+'ın iç tasarımının mevcut C-HR'dan farklı olacağını gösteriyor. Çünkü standart versiyonda 12.3 inç boyutlu dijital gösterge ekranı ve yine aynı boyutta multimedya ekranı yer alıyor.

Toyota tarafından yapılan açıklamaya göre C-HR+, iki farklı batarya ve motor kombinasyonuna sahip olacak. Tüketicilerin ulaşabilecekleri ilk seçenek, 165 beygir gücündeki tek elektrik motoru ve buna eşlik eden 57,7 kWh kapasiteli batarya. Şirkete göre bu versiyon, 455 kilometreye kadar menzil sunacak ki bu da C-HR+'ın başlangıç versiyonunun bile hem şehir içi hem şehirler arası kullanıma uygun olacağını gözler önüne seriyor.

C-HR+'ın ikinci versiyonunda ise 221 beygir gücünde bir elektrik motoru ve 77 kWh kapasiteli batarya göreceğiz. Bu kombinasyondaki C-HR+'ın menzili, WLTP standartlarına göre 600 kilometre civarında olacak. Bu menzil, C-HR+'ı ciddi anlamda tercih nedeni hâline getirecek diyebiliriz.

Toyota, yepyeni C-HR+'ın fiyatına ilişkin bir açıklama yapmadı. Ancak bu otomobilin 2026'nın ilk dönemlerinde İngiltere pazarına gireceğini biliyoruz. Bakalım Toyota, C-HR+'ı Türkiye'de satacak mı...

Elektrikli Araba

