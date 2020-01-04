Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) markaların satış ve iletişim başarılarını ödüllendirmek üzere bu yıl onuncusunu düzenlediği Gladyatör Ödülleri töreninde Fiat Egea modeli dördüncü kez Türkiye’nin en çok satılan otomobili unvanına kavuştu. Sektörün en dikkat çeken ve prestijli organizasyonlarından biri sayılan törende Egea’nın 2019 yılı boyunca 55 bin 430 adet satıldığı duyuruldu.

3 Ocak 2020 tarihinde gerçekleştirilen törende toplam 22 daldaki ödüller sahiplerini buldu. Bu sene de güçlü bir rekabete sahne olan gecede Fiat markası, 2019 yılında otomobil ve hafif ticari araç pazarının lideri olarak ipi göğüslemeyi başardı. Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç tarafından ödül töreni sonrasında yazılı bir açıklama yayınlandı.

Aytaç açıklamasında “Bu yıl gerçekleştirdiğimiz 76 bin adetlik iç pazar satışımızın yüzde 95'ini Tofaş Fabrikası'nda üretilen yerli modellerimiz oluşturdu. Fiat Egea, 2019 yılında toplam 55 bin 430 adetlik satış başarısına imza attı ve lansmanından bugüne 4 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobili olmayı sürdürdü. Tofaş Fabrikası'nda üretilen Fiat Egea Ailesi'nin 2015 yılından bugüne kadar Türkiye pazarındaki satış adedi 183 bini geçti. Hafif ticari araçlarda ise Fiat Professional markası yılı pazar ikincisi olarak tamamladı. Pazarın önemli bölümünü oluşturan minivan sınıfında ise segmentinin yaratıcısı Doblo ve Fiorino modellerimiz ile liderliğimiz sürdü.” ifadelerini kullandı.

Başarımızla gurur duyuyoruz

Fiat Egea’nın 4. satış başarısıyla ilgili yorumlarında heyecanlı ve gururlu olduklarını da vurgulayan Aytaç, “Otomobil ve hafif ticari araç ürün gamımız, Türkiye geneline yayılmış güçlü bayi teşkilatımız ve en iyi müşteri deneyimini yaşatmak üzere sürekli geliştirdiğimiz hizmetlerimizle 2020 yılında da Türkiye otomotiv pazarındaki iddiamızı sürdüreceğiz.” sözleriyle pazar paylarını ve başarılarını yeni senede de artıracaklarından emin olduklarının sinyallerini verdi.

Önceki günlerde 2020 dahilinde tamamen yenilenmiş halde müşterilerinin karşısına çıkacaklarının müjdesini veren markanın yeni faaliyetleri otomotiv dünyasında merakla bekleniyor.