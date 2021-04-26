Türkiye'de Otoyolların Bitki Örtüsü Olan Fiat Palio’nun Dünd

Efsaneler ölmez, yalnızca şekil değiştirir. Fiat Palio ya da bildiğimiz adıyla Fiat Albea da bu efsanelerden biri. Üretimi durduruldu ama maalesef şekil değiştirdiği hali de ne kullanıcıyı ne de şirketi memnun etti. Fiat şirketinin uzun yıllar Latin Amerika’da rüzgar gibi esen modeli Fiat Palio’nun dünden bugüne süren yolculuğuna yakından bakalım.

Otomobil dünyasında bazı markalar efsanedir ve her modelleri iyidir. Bazı markalar ise iyidir ve ancak birkaç modeli efsaneler arasına girmeye hak kazanmıştır. Fiat Palio ya da Türkiye’de bildiğimiz adıyla Fiat Albea da bunlardan biriydi. İlk kez 1996 yılında piyasaya sürülen bu araç, başta Latin Amerika bölgesi olmak üzere dış pazarda bir Fiat Palio rüzgarını uzun yıllar başarıyla estirdi.

2017 yılında ise Fiat Palio üretimi durduruldu. Artık hiçbirimiz fabrikadan çıkmış, gıcır gıcır bir Fiat Palio’ya binemeyeceğiz. Modelin üretiminin durdurulmasının pek çok farklı nedeni var ancak en öne çıkan neden, en büyük pazar olan Brezilya’daki kullanıcıların artık yeni ve daha canlı arabalara binmek istemeleridir. Fiat Palio ya da bildiğimiz adıyla Fiat Albea’nın, onu bir efsane haline getiren hikayesinin detaylarına bakalım.

Her şey Fiat’ın İtalya’dan çıkmak istemesi ile başladı:

Otomobil dünyasının önemli markalarından biri olan İtalyan Fiat şirketi, 1990’lı yılların başında başarılıydı ancak İtalya’da sıkışıp kalmıştı. Farklı kıtalara, farklı pazarlara açılmak istiyor ama nereden başlayacağını bilmiyordu. Bu dönemde önemli Latin Amerika ülkelerinden biri olan Brezilya, özellikle otomobil piyasası için kilit bir pazar haline geliyordu.

Brezilya’daki arzı gören Fiat, hemen iki farklı proje geliştirmeye başladı. Bunlardan biri Palio, diğeri ise Siena isimli modellerdi. Bu modeller Fiat’ı global bir marka haline getirecekti. Çünkü Fiat, küçük segmentli şehir arabaları üreten bir şirketti ve Rusya, Avrupa, Güney Amerika, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’daki kullanıcılara bunu göstermeliydi.

Sovyetler dağılmış, Berlin Duvarı yıkılmıştı. Avrupa Birliği dışında kalan ülkeler artık eski düzenin sıkıcı, karanlık otomobillerinden kurtulmak ve yeniyi, en yeniyi istiyorlardı. Belki de bu nedenle Fiat Palio’yu efsane haline getiren ülke Brezilya oldu. Brezilya halkı da Avrupalıların, Amerikalıların bindikleri otomobillere binmek istiyordu. Fiat ise bu isteğe en doğru karşılığı veren şirket oldu.

Fiat Palio ve Siena tanıtılıyor:

Hazırlıklar tamamlandı ve 1996 yılında Fiat Palio, 1997 yılında da Fiat Siena modelleri piyasaya sürüldü. Aradan yıllar geçmesine rağmen bugün bile iki modelin tanıtım lansmanı, Fiat tarihindeki en önemli lansmanlar olarak kabul ediliyor. Bu iki model, özellikle Brezilya’daki tüketicilerin aradığı çekici arabalardı.

1996 yılında başlayan satışlar sonunda Fiat Palio, en çok satılan dördüncü araba oldu. Pazardaki en büyük rakibi Volkswagen Golf'ün ardından 340 bin satış ile zirveyi gördü. Palio’nun ünü, önce komşu ülke Arjantin’e yayıldı. Daha sonra 1997 yılında Polonya, Venezuela ve Fas'ta, 1998 yılında Türkiye’de, 1999 yılında Hindistan ve Güney Afrika’da, 2002 yılında ise Çin ve Mısır’da üretim başladı.

Fiat şirketi için atılan bu adım riskli ancak yapmak zorunda oldukları bir hamleydi. İtalyan şirket Avrupa kıtasına sıkışıp kalmıştı. Yerel rakipleri dünya pazarında adını hızla duyurmaya ve şaşırtan satış rakamlarına ulaşmaya başlamıştı. Fiat, küçük segmentli şehir arabalarının ustasıydı ve eskiye bağlı Avrupalılar yerine gözü her zaman yenide olan farklı pazarlara kendini tanıtmak zorundaydı.

Fiat Palio, Türkiye’de Fiat Albea adıyla piyasaya sürüldü:

Fiat halinden memnundu. Fiat Palio satışları Brezilya’da beklediklerinden çok daha iyi gidiyordu ancak Avrupa satışları 2001 yılında düşmeye başlamıştı. Hindistan ve Çin’de de Latin Amerika’daki gibi bir başarı zor görünüyordu. Fiat, Rusya ve Türkiye’ye açılmaya karar verdi ancak burada modelin ismi değiştirildi ve Fiat Albea adıyla satışa sunuldu. Palio isminin Latin havasını kırmak istemiş olabilirler.

Fiat istediği gibi global bir şirket olamamış, yerelde kalmıştı. Brezilya’da gerçekleştirilen Fiat Palio satışları, toplam satışın yaklaşık %85’ini oluşturuyordu. 2001, 2004 ve 2007'de mevcut modelin tasarımı yenilenmiş olsa da sonucu değiştirmiyordu, Fiat Palio yaşlanmıştı. Dünya pazarında istediğini yakalayamamıştı ve elindeki tek kale olan Brezilya’yı da kaybetmek üzereydi.

Brezilya özelinde tüm Latin Amerika bölgesi, özellikle otomobil dünyası için 1990’lı yıllardan itibaren en önemli pazarlardan biri haline gelmişti. Bölgedeki pazar üstünlüğünü kaybetmek, bir şirketi batma noktasına kadar götürebilirdi. Hele bu şirket, Fiat gibi, satışının %85’ini bu bölgede yapıyorsa pazarı kaybetmenin anlamı sona ulaşmak demekti.

Brezilyalılar artık Fiat Palio sürmek istemiyor:

2011 yılında piyasaya sürülen 2. nesil Fiat Palio tanıtım lansmanı, Brezilya ekonomik krizine denk geldi. İlk yıl 200 bin satan model, iki yıl daha istikrarlı bir satış rakamı yakaladı ancak ilk nesil modelin yakaladığı başarının yanına bile yaklaşamadı ve yıl yıl satışlar düştü. Belki de ekonomik kriz yalnızca bir bahaneydi.

Brezilyalılar artık Fiat Palio sürmek istemiyordu çünkü tüm dünyada SUV dönemi başlamıştı ve herkes bu yeni modellere bayılıyordu. Otomobil teknolojisinin geldiği noktayı gören tüm kullanıcılar artık uluslararası standartlarda üretilmiş, tam donanımlı ve yeni otomobiller kullanmak istiyorlardı. Fiat Palio eskiyi temsil ediyordu. Nostaljik bile değil, yalnızca eskiydi ve artık ömrünü tamamlaması gerekiyordu.

Fiat Palio modeline veda:

Fiat yöneticileri 2017 yılında bir karar aldılar ve bir zamanların efsane modeli Fiat Palio’nun üretimini durdurdular. Artık Latin Amerikalı kullanıcılar bile uluslararası standartlarda, tam donanımlı araçlar istiyorlardı. Fiat Argo ve Cranos modelleri, şirketi iflastan kurtardı. Ancak Brezilya’da Fiat Palio ile yakalanan başarı bir daha gerçekleşmedi.

Her şeye rağmen Fiat Palio modeli, adını otomobil tarihinin unutulmazlar listesine altın harflerle yazdırmayı başarmıştır. Yüksek satış rakamları şirketi ilgilendirir. Bizi ilgilendiren kısmı ise Berlin Duvarı’nın yıkılışını, Sovyetler Birliği’nin çöküşünü, 1990’lı yılların o biraz mahsun, biraz heyecanlı, biraz umutlu ruh halini yansıtmasıdır. Fiat Palio eskidir ama bize, bizi anlatır.

Otomobil dünyasının efsanelerinden biri olan Fiat Palio ya da Türkiye’de bilinen adıyla Fiat Albea modelinin dünden bugüne yolculuğunu ve üretiminin durdurulma hikayesini anlattık. Artık bu efsane model ile yalnızca ikinci el araba pazarlarında ya da satış sitelerinde karşılaşabileceğiz. Ancak yine de herkesin hatıralarında fabrikadan yeni çıkmış, en gıcır haliyle yaşamaya devam edecek.