Fiat, Tris olarak isimlendirdiği üç tekerlekli pick-up aracını duyurdu. Tam elektrikli yapıda olsa da giriş seviye özellikler sunan Fiat Tris, gelecek dönemlerde Avrupa pazarına da gelecek. Peki Fiat Tris, kaç paradan satılacak?

Türkiye'de en çok sevilen otomobil markalarının başında gelen Fiat'tan çok ilginç bir hamle geldi. Şirket, düzenlediği bir etkinlikte ilk üç tekerlekli aracı "Tris"i tanıttı. Tamamen elektrikli yapıda olan Fiat Tris, dünyanın en sevimli pick-up'larından biri olarak kayıtlara geçebilir.

Fiat Tris, ilk gördüğünüzde dönüp tekrar tekrar bakacağınız bir araç olarak karşımıza çıktı. Ön kısmında LED destekli küçük aydınlatmaları olan araç, devasa bir Fiat ibaresine ev sahipliği yapıyor. Tüketiciler, bu elektrikli aracı dorseli veya dorsesiz olarak satın alabilecekler.

Karşınızda Fiat Tris

Fiat Tris, günümüz elektrikli otomobillerine kıyasla oldukça basit bir çalışma mantığına sahip. Bu aracı şarj etmek için ihtiyacınız olan tek şey, 220V değerinde ev tipi priz. Hızlı şarj desteği sunmayan üç tekerlekli aracı 0'dan yüzde 80'e kadar doldurmak üç buçuk saat, yüzde 100 doldurmak ise 4 saat 40 dakika sürüyor. Aracı tam şarj ettikten sonra WMTC döngüsüne göre 90 kilometreye kadar kullanabileceksiniz.

ABS ve çekiş kontrolü gibi gelişmiş özelliklere sahip olmayan Fiat Tris, 12 inç boyutlu minik lastiklerle donatıldı. Aracın 48V kapasiteli elektrik motoru ise sadece 12 beygir gücü sunuyor. Fiat'ın üç tekerli aracı da tıpkı Citroen Ami gibi maksimum 45 km/s hız yapabiliyor.

Fiat tarafından yapılan açıklamaya göre Tris, firmanın Fas'ta bulunan fabrikasında üretilecek. İlk aşamada Afrika ve Orta Doğu pazarında sunulacak elektrikli araç, ilerleyen dönemlerde Avrupa pazarına giriş yapacak. Fiat, Tris'in fiyatına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.