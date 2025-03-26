Nissan, sevilen şehir otomobili Micra'nın elektrikli versiyonunu duyurdu. Renault iş birliğinde geliştirilen otomobil, Fransa'da üretilecek ve Avrupa'da satışa sunulacak. Aracın fiyatı ise şimdilik belirsiz.

Bir süredir maddi zorluklarla boğuşan Japon otomobil devi Nissan, düzenlediği bir etkinlikte sevilen şehir otomobili Micra'nın elektrikli versiyonunu duyurdu. Elektrikli Nissan Micra, Renault iş birliğinde tasarlandı ve Renault 5 E-Tech Electric ile aynı fabrikada üretilecek.

Renault'un CMF-BEV platformu üzerine inşa edilen elektrikli Nissan Micra, tasarımıyla çok konuşulacak gibi görünüyor. Zira bu otomobil, Micra'nın o hafızalarımıza kazınan ikonik tasarımına göz kırpıyor. Dairesel yapıda LED ön farları bulunan otomobilin arka kısmını ise ne yazık ki göremedik. Bu otomobilde Micra'nın ruhuna aykırı bir şeyler var ancak biz bunu çözemedik. Eğer siz çözebilirseniz yorumlarda bizimle paylaşın.

Karşınızda elektrikli Nissan Micra

Nissan, elektrikli Micra'nın iç tasarımını da göstermedi. Ancak motorla ilgili açıklanan veriler mevcut. Nissan'a göre elektrikli Micra, 40 kWh ve 52 kWh kapasiteli iki batarya seçeneğine sahip olacak. Büyük olan batarya, 400 kilometre menzil sunacak. Yani Micra, geçmişte olduğu gibi yine şehir içi kullanımı ön plana çıkaracak. Öte yandan; Renault 5 E-Tech Electric'in 118 ve 148 beygir gücündeki iki motor seçeneği, elektrikli Micra'da da korunabilir.

Elektrikli Nissan Micra'nın fiyatına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak bu otomobilin Avrupa pazarında satışa sunulacağını biliyoruz. Yani bu otomobili yakın gelecekte Türkiye'de de görebiliriz. Neticede Nissan, ülkemize çok uzun zamandır Micra getirmiyor. Belki bu model, efsanenin geri dönüşü anlamına geliyordur...