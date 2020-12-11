FIFA 21'de "Kurtarılamaz Şut" Hatası Keşfedildi

Paylaşılan videolara göre FIFA 21'de yeni bir kurtarılamayan şut hatası ortaya çıkmış durumda. Basit bir aşırtma şut gibi duran teknik ile kaleye gönderilen toplar, büyük oranda gol ile sonuçlanıyor.

FIFA, dünyanın en popüler futbol oyunu serisi olsa da oyunculara sunmuş olduğu futbol deneyimi kadar oyun içi hatalarla da çok konuşuluyor. YouTuber NepentheZ, Reddit’te FIFA21 ile ilgili gönderiler arasında dolaşırken bu hatalardan birini keşfetmiş ve sonsuz galibiyet serisinin anahtarını bulmuş olabilir.

NepentheZ geçtiğimiz günlerde paylaştığı bir tweette “kurtarılamaz” bir şut tekniği keşfettiğini belirtti. Söz konusu tekniği Reddit’te keşfettiğini ifade eden NepentheZ, paylaştığı video ile bu tekniği herkese gösterdi. Hem NepentheZ’nin hem de yanıt olarak gelen videolara baktığımızda gerçekten de “kurtarılamaz” bir şut ile karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz.

Basit bir aşırtma şut tekniği, FIFA 21'in yeni baş belası olabilir

Aslına bakacak olursak söz konusu teknik oldukça basit; topu hafifçe havaya kaldırıyorsunuz ve aşırtma ile kaleye gönderiyorsunuz. En azından paylaşılan videolara göre bu teknik, rakip kalecileri çaresiz bırakıyor ve top, üst kale direği ile kaleci arasından geçerek ağlarla buluşuyor. Teknik, yüzde 50 ihtimalle dahi golle sonuçlanıyorsa Hafta Sonu Ligi’ni 30’da 30 ile tamamlamanız işten bile değil.

Tahmin edebileceğiniz gibi bu teknik, EA Sports tarafından düzeltilmesi gereken bir hata. Zira oyuncuların yaratıcılığa ihtiyaç duymadan tek bir şut tekniğine güvenerek oynamaları, FIFA21 topluluğunda huzursuzluğa neden olabilir. Dahası, EA’in önümüzdeki hafta sonundan önce bu hatayı gidermesine ihtimal verilmiyor. Dolayısı bugün başlayan Hafta Sonu Ligi’nde söz konusu şut tekniği ile sık sık karşılaşabilirsiniz.