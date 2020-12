FIFA 21'in Yeni Nesil Fragmanı, Eleştiri Yağmuruna Tutuldu

PlayStation, resmi YouTube kanalından FIFA 21'in yeni nesil konsol fragmanını yayınladı. Yayınlanan fragman, tıpkı oyunun kendisi gibi oyuncular tarafından yoğun eleştiri yağmuruna tutuldu.

Dünyanın en popüler spor oyunlarından bir tanesi olan FIFA serisinin en yeni üyesi FIFA 21, 6 Ekim'de PlayStation 4 ve Xbox One konsollar için çıkış yapmıştı. Tabii EA Sports'un en popüler oyunlarından bir tanesi olan FIFA'nın yeni nesil konsollara çıkmaması beklenemezdi ki öyle de oldu.

Ekim ayında PlayStation 4, Xbox One ve PC çıkan FIFA 21, oyuncular tarafından yerden yere vuruldu desek yalan söylemiş olmayız. Oyunun Metacritic'teki oyuncu puanları PS4 için 0,7/10, Xbox One için 1/10 ve PC için 1,1/10 oldu. PS4, Xbox One ve PC oyuncularını memnun etmeyi başaramayın oyunun yeni nesil konsollar için fragmanı yayınlandı.

FIFA 21'in yeni nesil konsollar için fragmanı yayınlandı

Görünüşe göre EA Sports, yeni FIFA oyunuyla oyuncularını memnun edebilmiş görünmüyor. Oyunun henüz yeni çıkan PlayStation 5 sürümü, Metacritic'te oyunculardan 3,3/10 puan alırken yayınlanan fragman da 'dislike' yağmuruna tutuldu.

Dün yayınlanan ve yaklaşık 50 bin izlenme alan video 1,7 bin beğeni alırken 2,3 bin 'dislike' aldı. Aslına bakılırsa FIFA serisi, son yıllarda oyunculardan sürekli oldukça düşük puanlar alıyor. Sadece FIFA 21 değil FIFA 20 ve FIFA 19'da da oldukça düşük puanlar göze çarpıyor.

Oyuncuların bu olumsuz tepkisi, yayınlanan yeni nesil fragmanında da kendisini gösteriyor. Oyuncuların bir kısmı EA Sports'un oldukça tartışmalı mikro ödeme stratejisini eleştirirken bir kısmı ise oyunların birbirinin aynısı olmasından şikâyet etti.

EA Sports'un bu alandaki rakibi Konami, bu sene sıfırdan yeni bir PES oyunu çıkarmayacağını ve önümüzdeki sene Unreal Engine 5'i kullanarak tamamen yeni nesil bir PES çıkaracağını duyurmuştu. Konami, bu hamlesiyle elini güçlendirirse belki EA Sports da mikro ödeme stratejisinden vazgeçer.