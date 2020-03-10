Adidas, Google ve EA Sports, futbolseverleri sevindirecek bir akıllı ayakkabı astarı üretti. Ayakkabı içine yerleştirilen astar, futbol oynadıkça FIFA Mobile'da hediye kazandırıyor.

Giyilebilir teknolojik ürünler, uzun zamandır kullanılıyor. Akıllı bileklik ve saatler, en çok tercih edilen giyilebilir teknolojik ürünlerin başında geliyor olsalar da bu sektör üzerinde çalışan şirketler, yeni giyilebilir teknolojik ürünler geliştirmeye devam ediyorlar. İlerleyen yıllar, giyilebilir teknolojik ürünlerin hem kapsamını hem de işlevselliğini artıracak gibi görünüyor.

Şimdi sizlere; Google, Adidas ve EA Sports ortaklığında geliştirilen yeni bir giyilebilir teknolojik üründen bahsedeceğiz. Temelde, ayakkabıların zeminlerine yerleştirilen bir kumaş olan GMR akıllı astar, bugün hemen her akıllı saat ya da bilekliğin yapabildiği etkinlik takibine benzersiz bir yaklaşım getiriyor. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, önemli avantajlar da sunan bu giyilebilir ürüne yakından bakalım.

GMR akıllı astar, futbol oynarken kullandığınız ayağınızdaki ayakkabı tabanına yerleştiriliyor ve futbol deneyiminizi kayıt altına alıyor. Ürün bu bağlamda ne kadar koştuğunuz ve topa ne hızla vurduğunuz gibi detayları ufak bir çip aracılığıyla kaydediyor. Fazlasıyla detaylı bir çalışma yapan şirketler, bu akıllı astardaki verilerin FIFA Mobile ile birlikte çalışmasını da sağlamış durumdalar.

Edinilen bilgilere göre GMR akıllı astar, kaydettiği veriler ile oyunseverlerin FIFA Mobile üzerinden hediyeler kazanmasını sağlıyor. Örneğin bu akıllı astarı kullanırken topa belirli bir sayıda vurursanız ya da belirli bir mesafe koşarsanız, FIFA Ultimate takımınızı geliştirebiliyor ve oyun içi hediyelerin kilitlerini açabiliyorsunuz. Ancak verilerin aktarılması noktasında istenilen seviyeye gelinmiş durumda değil.

Normal koşullarda giyilebilir bir teknolojik ürünün, verileri doğrudan aktarması beklenir. Ancak akıllı astar, verileri önce GMR uygulamasına ardından da FIFA Mobile'a gönderiyor. Hal böyle olunca da oyunseverlerin her iki uygulamayı da telefonlarında aktif olarak kullanıyor olması gerekiyor. Bu durumun ilerleyen dönemlerde değişip değişmeyeceği ise bilinmiyor.