FIFA'nın Yeni Futbol Oyunu Duyuruldu: İşte İlk Fragman (Boşuna Heyecanlanmayın)

FIFA'nın yeni futbol oyunu olacak FIFA Heroes resmen duyuruldu, fragman paylaşıldı. Normalde alışık olduğunuz FIFA oyunlarından çok farklı bir yapım olarak gelecek.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

FIFA’nın Electronic Arts ile olan anlaşması geçtiğimiz yıllarda sona ermiş ve bir devrin sonuna gelmişti. O zamandan beri de futbol oyunları EA Sports FC ismiyle geliyordu. FIFA isimli bir futbol oyunu da görememiştik. Ancak bu yakında değişecek. Öyle ki FIFA, yepyeni bir oyunun duyurusunu yaptı.

FIFA’nın yeni oyunu yine futbol odaklı ancak öyle hayal ettiğiniz gibi bir oyun olarak gelmiyor. Oyunun ismi FIFA Heroes. Yapım, FIFA maskotlarını içeren 5v5 tarzındaki bir yapım olarak karşımıza çıkıyor.

FIFA Heroes fragmanı

Oyundan gelen ilk fragmanı yukarıdan görebilirsiniz. Maalesef fragmanda herhangi bir oynanış videosu yer almıyor. Sadece maskotlardan 3’ünü görebiliyoruz. Şirketin resmî maskotlarının ana karakterler olacağı,** 5’e 5 yapıya sahip eğlenceli bir futol oyunu** olarak piyasaya sürülecek.

Her bir maskotun kendine özel “süper güçleri ve özel hareketleri” olacak. Oyuncular isterlerse PvP modunda diğer oyuncularla, isterlerse de PvE olarak tek başlarına oyunu deneyimleyebilecekler.

Oyunun nasıl olacağı konusunda bildiklerimiz bu kadar. Belki gerçekten iyi bir oyun olur ancak alıştığımız FIFA oyunlarından çok farklı olduğu için hayranları pek heyecanlandırmadığını söyleyebiliriz. FIFA Heroes’un 2026 yılında geleceği belirtilse de tam tarih açıklanmadı. Mobil, Xbox, PlayStation ve Nintendo için geleceğini de ekleyelim.

