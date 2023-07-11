FIFA ve EA tarafından organize edilen FIFAe Nations Cup 2023 başlıyor. Ülkemizi temsil edecek eMilli Futbol Takımı ise bugün ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor.

FIFA’nın en prestijli turnuvalarından biri olarak bilinen FIFAe Nations Cup 2023’te eMilli Futbol Takımımız, bugün akşam saat 20.00’da ilk maçına çıkıyor. Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen turnuvada millilerimiz sırasıyla; Avustralya, İspanya, Brezilya, Portekiz ve Singapur ile mücadele edecek.

İlk maçlarında bugün Avustralya ile karşılacak olan eMilli Futbol Takımımızın kadrosunda, Red Bull sporcusu İsmail “Isopowerr” Yerinde de bulunuyor.

Türkiye, FIFAe Nations Cup 2023’teki ilk maçına bugün çıkıyor!

FIFA’nın en prestijli turnuvalarından biri olan FIFAe Nations Cup 2023 bugün başlıyor. 11 - 14 Temmuz tarihleri arasında sürecek olan turnuvada, eMilli Futbol Takımımız bu akşam saat 20.00’da ilk maçlarında Avustralya’nın karşısına çıkıyor.

Turnuvada C Grubu’nda yer alan eMilli Futbol Takımının kadrosunda; Mert "iMertAL" Altıntop, Berk "Berkije" Turan, Kaan "KTzn_91" Tüzün, Emirhan “aniva7” Erdem, Selim Mert “SMG” Güler ve Red Bull sporcusu İsmail “Isopowerr” Yerinde bulunuyor.

FIFA ve EA tarafından organize edilen en prestijli üç ligin sonuncusu olan ve yıl boyunca liglerde 24 ülke arasından en iyi performans gösteren ülkenin seçileceği FIFAe Nations Cup, 1 milyon dolarlık ödül havuzu sunuyor.

Turnuvalar sonucunda kazanan takım 300 bin dolar, ikinci takım 150 bin dolar, üçüncü ve dördüncü sırada yer alan takımlar ise 75 bin dolarlık ödülün sahibi olacak.

FIFAe Nations Cup 2023 nereden izlenir?

FIFAe tarafından alınan lisans ile birlikte eMilli Futbol Takımımızın maçlarının tamamını futbol yayıncısı Ege Arseven’in Twitch kanalı üzerinden izleyebilirsiniz.

Bunun yanında maçları; EA Sports FIFA esports resmi Youtube kanalı üzerinden canlı olarak da takip edebilirsiniz.

Turnuvalar:

11 Temmuz

20.00: Türkiye-Avustralya

20.25: Türkiye-İspanya

20.50: Türkiye-Brezilya

21.35: Türkiye-Singapur

22.00: Türkiye-Portekiz

12 Temmuz