Hafta başında ChatGPT'ye entegre edilen Figma'ya şimdi de Google Gemini geliyor

Figma, Gemini AI ile Google’la; ChatGPT entegrasyonuyla da OpenAI ile çalışıyor. Tasarım süreçlerinde üretken yapay zekâ dönemi hız kazanıyor.

Figma, üretken yapay zekâyı hem görsel hem metin tabanlı iş akışlarına entegre etmek için çifte iş birliğine imza attı. Google ile yapılan anlaşma kapsamında Gemini 2.5 Flash, Gemini 2.0 ve Imagen 4 modelleri platforma dahil ediliyor. Bu sayede kullanıcılar prompt yazarak görsel üretebiliyor veya düzenleyebiliyor.

Aynı zamanda Figma, bu hafta başında yapılan açıklamayla birlikte OpenAI’ın ChatGPT eklentisiyle de çalışıyor. Bu entegrasyon sayesinde kullanıcılar, doğrudan ChatGPT üzerinden Figma projeleri oluşturabiliyor, içerik önerisi alabiliyor ya da düzenlemeleri hızlıca gerçekleştirebiliyor. İki entegrasyon birlikte kullanıldığında, görsel ve metinsel düzenlemelerde tam otomasyon mümkün hale geliyor.

Figma'nın bu çifte iş birliği, sektörde dikkat çekici bir örnek oluşturuyor. Bir platformun hem Google hem OpenAI ile aktif entegrasyon kurması nadir görülen bir durum. Bu da Figma’yı, tasarım araçları içinde AI entegrasyonunda öncü konuma taşıyor.

Tasarımcılar için bu gelişmeler, manuel işleri azaltmakla kalmıyor; aynı zamanda yaratıcı süreci hızlandırıyor. Yani artık "sadece tasarlamak" değil, "fikir üretmekten tamamlamaya" kadar tüm süreçler yapay zekâyla destekleniyor.