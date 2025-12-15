Tümü Webekno
Figure AI'ın yeni videosu, insansı robotların artık birkaç dakikalık şovlardan fazlasını yapabildiğini gösterdi

Figure AI, insansı robotunun 60 dakika boyunca kesintisiz paket sıraladığı bir demo yayınladı. Gösteri, robotların gerçek işlere ne kadar yaklaştığını gösteriyor.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Figure AI, insansı robot teknolojisinde önemli bir eşiği gösteren uzun süreli bir demo paylaştı. Robot, paketleri tanıma, kavrama, döndürme ve doğru noktaya yerleştirme görevlerini tam 1 saat boyunca hatasız şekilde sürdürdü.

Bu tür görevler basit görünse de robotlar için oldukça zor. Farklı boyutlar, ağırlıklar ve şekiller; görsel algı, denge ve el becerisinin aynı anda çalışmasını gerektiriyor. Figure AI, bu noktada insan benzeri hareket kabiliyetini öne çıkarıyor.

Gösteri, insansı robotların lojistik ve depo gibi alanlarda gerçek anlamda kullanılmaya yaklaştığını gösteriyor. Önümüzdeki yıllarda bu robotların insan gücünü tamamen değil ama ciddi şekilde desteklemesi bekleniyor.

