Bir Filmin Nasıl Yapıldığını Anlatan 10 Başarılı Film

Bir filmin yaratılış aşaması son derece karmaşık bir süreçten oluşuyor. Filmin yazılması, yapımcıların uğraşları, yönetmenin ana çerçeveyi belirlemesi, oyuncuların role hazırlanması ve teknik ekibin uğraşları bir film nasıl yapılır sorusunun yanıtını oluşturuyor. Sinema ile yalnızca bir izleyici ilişkisinde olan kişiler için film nasıl yapılır sorusunun yanıtını vermek oldukça zor olabilir.
Bir film nasıl yapılır gerçekten görmek için yine bir film izlemek gerekiyor. Film içinde film anlatan bu yapımlar, seyirciye bir filmin hazırlanma ve çekim aşamalarını, elbette kurgusal öğeler de ekleyerek, en gerçekçi haliyle sunuyorlar. Sizin için film nasıl yapılır sorusunu muhteşem bir şekilde yanıtlayan en başarılı 10 filmi listeledik. Listedeki filmleri izlerken kurgu nerede başlıyor, nerede bitiyor şaşkınlığını yakalayacaksınız.
Film nasıl yapılır dersi veren en iyi filmler:
- Bowfinger
- Shadow Of The Vampire
- Tropic Thunder
- Dolemite Is My Name
- The Disaster Artist
- Saving Mr. Banks
- Ed Wood
- Sullivan’s Travels
- 8½
- Singin’ In The Rain
Bowfinger
- Tarih: 1999
- Tür: Komedi
- IMDb: 6,4
- Rotten Tomatoes: %81
- Oyuncular: Steve Martin, Eddie Murphy, Heather Graham
Steve Martin’in hem yazdığı hem de başrolünü Eddie Murphy ile paylaştığı film, umutsuz bir film yapımcısını konu alıyor. Film yapmak için yeterli sermayeyi bulamayan yapımcı, filmin yıldızı yerine ona çok benzeyen bir insan buluyor ve çekimlere gizlice devam ediyor. Hollywood dünyasını eleştirel bir dille anlatan film, eğlenceli bir film nasıl yapılır macerasını yansıtıyor.
Shadow Of The Vampire
- Tarih: 2000
- Tür: Dram, Korku
- IMDb: 6,9
- Rotten Tomatoes: %82
- Oyuncular: John Malkovich, Willem Dafoe, Udo Kier
Film yapmak her zaman zorlu bir süreç, özellikle 1922 yılında bir korku filmi yapıyorsanız bu süreç daha da zor. Çekilecek bir korku filminde başrol olan vampir rolünü kabul eden oyuncu, işi son derece ciddiye almak zorundadır. Çünkü günümüz teknolojileri yoktur ve oyuncu daha da etkileyici bir performans sunmalıdır. Kült korku filmlerine yaptığı başarılı göndermelerle dikkat çeken Shadow Of The Vampire, bir oyuncunun role hazırlanma sürecini gözler önüne seriyor.
Tropic Thunder
- Tarih: 2008
- Tür: Aksiyon, Komedi, Savaş
- IMDb: 7,0
- Rotten Tomatoes: %82
- Oyuncular: Ben Stiller, Jack Black, Robert Downey Jr.
Hakkında en çok film yapılan savaşlardan biri olan Vietnam Savaşı hakkında büyük bütçeli bir film yapma sürecini anlatan Tropic Thunder filmi tam bir ünlüler geçidi. Vietnam Savaşı sırasında Amerikalı askerlerin odakta olduğu bir aksiyon filmi çekimi sırasında oyuncular, gerçekten canlandırdıkları askerlerden biri olmak zorunda kaldıkları olayların içinde bulurlar kendilerini. Sonrası ise komedisi bol, aksiyon dolu bir maceraya dönüşür.
Dolemite Is My Name
- Tarih: 2019
- Tür: Biyografi, Komedi, Dram
- IMDb: 7,3
- Rotten Tomatoes: %97
- Oyuncular: Eddie Murphy, Keegan-Michael Key, Mike Epps
1970’li yılların Amerika Birleşik Devletleri’nde siyahi kesimin rap dünyasında öncü isimlerden olan Rudy Ray Moore’a Eddie Murphy’nin hayat verdiği film, şov dünyasının kapılarını seyirci için aralıyor. Müzikleri ile izleyenleri kendine bağlayan film boyunca; şov dünyası, 1970’li yılların Amerikası ve aynı dönemde siyahi bir sanatçı olmanın zorlukları başarılı bir dille anlatılıyor.
The Disaster Artist
- Tarih: 2017
- Tür: Biyografi, Komedi, Dram
- IMDb: 7,4
- Rotten Tomatoes: %91
- Oyuncular: James Franco, Dave Franco, Ari Graynor
Sinema dünyasının kült ucuz filmlerinden biri olarak kabul edilen Tommy Wiseau’nun yazdığı, yönettiği ve oynadığı The Room filminin yapım hikayesini konu alan The Disaster Artist filmini James Franco hem yönetiyor hem de başrol olarak Tommy Wiseau’a film boyunca hayat veriyor. Sinema dünyasına eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşan film, izleyiciye hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını gösteriyor.
Saving Mr. Banks
- Tarih: 2013
- Tür: Biyografi, Komedi, Dram
- IMDb: 7,5
- Rotten Tomatoes: %84
- Oyuncular: Emma Thompson, Tom Hanks, Annie Rose Buckley
Hayranlıkla izlediğimiz kitap uyarlaması filmlerin hazırlık aşamasında kitabın yazarı ve film yapımcısı arasında yaşanan gerginliklerin anlatıldığı başarılı bir film. Mary Poppins kitaplarını filme uyarlamak isteyen Walt Disney ile kitapların yazarı P.L. Travers’in tüm bu süreç boyunca yaşadıkları çatışmalar, film endüstrisinin ve edebiyat dünyasının uç noktaları bu filmde izleyiciyle buluşuyor.
Ed Wood
- Tarih: 1994
- Tür: Biyografi, Komedi, Dram
- IMDb: 7,8
- Rotten Tomatoes: %92
- Oyuncular: Johnny Depp, Martin Landau, Sarah Jessica Parker
Dünyanın en kötü yönetmeni olarak anılan Edward Davis Wood Jr.’a Johnny Depp’in hayat verdiği film Tim Burton imzasını taşıyor. Ed Wood, film yapmak için gerçekten iyi bir yönetmen olmak mı gerekiyor yoksa hırslarımızla ve heveslerimizle mi yaşamalıyız, sorusuna odaklanıyor. Dram ve komediyi başarılı bir şekilde harmanlayan film, izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başarıyor.
Sullivan’s Travels
- Tarih: 1941
- Tür: Macera, Komedi, Dram
- IMDb: 7,9
- Rotten Tomatoes: %100
- Oyuncular: Joel McCrea, Veronica Lake, Robert Warwick
Film nasıl yapılır sorusunun yanıtı, filmi yapanların filmde anlatılan dünyayı ne kadar iyi tanıdığıyla yakından alakalı bir durum. Sullivan’s Travels tam da bu konuya odaklanıyor ve çekmek istediği bir film için fakir mahallelerde yaşayarak, bölgeyi tanımaya çalışan yönetmen John L Sullivan’ın hikayesini seyirciye sunuyor. Yönetmenin hikayesi bir noktadan sonra onun hayatı tanıma macerasına dönüşüyor.
8½
- Tarih: 1963
- Tür: Dram
- IMDb: 8,0
- Rotten Tomatoes: %98
- Oyuncular: Marcello Mastroianni, Anouk Aimée, Claudia Cardinale
Usta İtalyan yönetmen Federico Fellini imzasını taşıyan film, yönetmenin en başarılı filmlerinden biri olarak kabul ediliyor. 8½, bilim kurgu filmi çekmesi için görevlendirilen bir yönetmenin korkularını, kaygılarını ve sonunda kendi fantezi dünyasına çekilmesini anlatıyor. Bir yönetmenin hiçbir fikri olmadığı bir filmi çekme hikayesi ancak Fellini gibi usta bir yönetmen tarafından bu kadar başarılı bir şekilde anlatılabilirdi.
Singin’ In The Rain
- Tarih: 1952
- Tür: Komedi, Müzikal, Romantik
- IMDb: 8,3
- Rotten Tomatoes: %100
- Oyuncular: Gene Kelly, Donald O'Connor, Debbie Reynold
Adını görünce bile melodisini mırıldanmaya başladığımız kült müzikal filmlerden bir tanesi olan Singin’ In The Rain, sinemanın en zorlu geçiş süreçlerinden birini yaşadığı sessiz filmden sesli filme geçiş sürecini konu alıyor. Yönetmenlerin, yapımcıların ve özellikle oyuncuların bu geçiş sürecinde yaşadıklarına odaklanan film, 1920’li yılların Amerikasını da seyirciye keyifli bir şekilde sunuyor.
Sizin için film nasıl yapılır sorusunun yanıtını en keyifli ve başarılı şekilde veren 10 filmi listeledik. Sinema filmlerinin yapım aşamasıyla ilgilenmiyor, yalnızca bir seyirci olmaktan keyif alıyorsanız bile listedeki filmleri izledikten sonra bir daha film izlerken ekranda gördüklerinizden çok daha fazlasının olduğunu bileceksiniz.