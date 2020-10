Bir Filmin Nasıl Yapıldığını Anlatan 10 Başarılı Film

Film yapma süreçlerinin arkasında, izleyicinin haberdar bile olmadığı karmaşık bir dünya var ve bu dünyayı anlatan bir o kadar başarılı filmler var. Bir film nasıl yapılır sorusunun en tatmin edici yanıtını yine bir film ile alabiliriz.

Bir filmin yaratılış aşaması son derece karmaşık bir süreçten oluşuyor. Filmin yazılması, yapımcıların uğraşları, yönetmenin ana çerçeveyi belirlemesi, oyuncuların role hazırlanması ve teknik ekibin uğraşları bir film nasıl yapılır sorusunun yanıtını oluşturuyor. Sinema ile yalnızca bir izleyici ilişkisinde olan kişiler için film nasıl yapılır sorusunun yanıtını vermek oldukça zor olabilir.

Bir film nasıl yapılır gerçekten görmek için yine bir film izlemek gerekiyor. Film içinde film anlatan bu yapımlar, seyirciye bir filmin hazırlanma ve çekim aşamalarını, elbette kurgusal öğeler de ekleyerek, en gerçekçi haliyle sunuyorlar. Sizin için film nasıl yapılır sorusunu muhteşem bir şekilde yanıtlayan en başarılı 10 filmi listeledik. Listedeki filmleri izlerken kurgu nerede başlıyor, nerede bitiyor şaşkınlığını yakalayacaksınız.

Film nasıl yapılır dersi veren en iyi filmler:

Bowfinger

Shadow Of The Vampire

Tropic Thunder

Dolemite Is My Name

The Disaster Artist

Saving Mr. Banks

Ed Wood

Sullivan’s Travels

8½

Singin’ In The Rain

Bowfinger

Tarih: 1999

Tür: Komedi

IMDb: 6,4

Rotten Tomatoes: %81

Oyuncular: Steve Martin, Eddie Murphy, Heather Graham

Steve Martin’in hem yazdığı hem de başrolünü Eddie Murphy ile paylaştığı film, umutsuz bir film yapımcısını konu alıyor. Film yapmak için yeterli sermayeyi bulamayan yapımcı, filmin yıldızı yerine ona çok benzeyen bir insan buluyor ve çekimlere gizlice devam ediyor. Hollywood dünyasını eleştirel bir dille anlatan film, eğlenceli bir film nasıl yapılır macerasını yansıtıyor.

Shadow Of The Vampire

Tarih: 2000

Tür: Dram, Korku

IMDb: 6,9

Rotten Tomatoes: %82

Oyuncular: John Malkovich, Willem Dafoe, Udo Kier

Film yapmak her zaman zorlu bir süreç, özellikle 1922 yılında bir korku filmi yapıyorsanız bu süreç daha da zor. Çekilecek bir korku filminde başrol olan vampir rolünü kabul eden oyuncu, işi son derece ciddiye almak zorundadır. Çünkü günümüz teknolojileri yoktur ve oyuncu daha da etkileyici bir performans sunmalıdır. Kült korku filmlerine yaptığı başarılı göndermelerle dikkat çeken Shadow Of The Vampire, bir oyuncunun role hazırlanma sürecini gözler önüne seriyor.

Tropic Thunder

Tarih: 2008

Tür: Aksiyon, Komedi, Savaş

IMDb: 7,0

Rotten Tomatoes: %82

Oyuncular: Ben Stiller, Jack Black, Robert Downey Jr.

Hakkında en çok film yapılan savaşlardan biri olan Vietnam Savaşı hakkında büyük bütçeli bir film yapma sürecini anlatan Tropic Thunder filmi tam bir ünlüler geçidi. Vietnam Savaşı sırasında Amerikalı askerlerin odakta olduğu bir aksiyon filmi çekimi sırasında oyuncular, gerçekten canlandırdıkları askerlerden biri olmak zorunda kaldıkları olayların içinde bulurlar kendilerini. Sonrası ise komedisi bol, aksiyon dolu bir maceraya dönüşür.

Dolemite Is My Name

Tarih: 2019

Tür: Biyografi, Komedi, Dram

IMDb: 7,3

Rotten Tomatoes: %97

Oyuncular: Eddie Murphy, Keegan-Michael Key, Mike Epps

1970’li yılların Amerika Birleşik Devletleri’nde siyahi kesimin rap dünyasında öncü isimlerden olan Rudy Ray Moore’a Eddie Murphy’nin hayat verdiği film, şov dünyasının kapılarını seyirci için aralıyor. Müzikleri ile izleyenleri kendine bağlayan film boyunca; şov dünyası, 1970’li yılların Amerikası ve aynı dönemde siyahi bir sanatçı olmanın zorlukları başarılı bir dille anlatılıyor.

The Disaster Artist

Tarih: 2017

Tür: Biyografi, Komedi, Dram

IMDb: 7,4

Rotten Tomatoes: %91

Oyuncular: James Franco, Dave Franco, Ari Graynor

Sinema dünyasının kült ucuz filmlerinden biri olarak kabul edilen Tommy Wiseau’nun yazdığı, yönettiği ve oynadığı The Room filminin yapım hikayesini konu alan The Disaster Artist filmini James Franco hem yönetiyor hem de başrol olarak Tommy Wiseau’a film boyunca hayat veriyor. Sinema dünyasına eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşan film, izleyiciye hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını gösteriyor.

Saving Mr. Banks

Tarih: 2013

Tür: Biyografi, Komedi, Dram

IMDb: 7,5

Rotten Tomatoes: %84

Oyuncular: Emma Thompson, Tom Hanks, Annie Rose Buckley

Hayranlıkla izlediğimiz kitap uyarlaması filmlerin hazırlık aşamasında kitabın yazarı ve film yapımcısı arasında yaşanan gerginliklerin anlatıldığı başarılı bir film. Mary Poppins kitaplarını filme uyarlamak isteyen Walt Disney ile kitapların yazarı P.L. Travers’in tüm bu süreç boyunca yaşadıkları çatışmalar, film endüstrisinin ve edebiyat dünyasının uç noktaları bu filmde izleyiciyle buluşuyor.

Ed Wood

Tarih: 1994

Tür: Biyografi, Komedi, Dram

IMDb: 7,8

Rotten Tomatoes: %92

Oyuncular: Johnny Depp, Martin Landau, Sarah Jessica Parker

Dünyanın en kötü yönetmeni olarak anılan Edward Davis Wood Jr.’a Johnny Depp’in hayat verdiği film Tim Burton imzasını taşıyor. Ed Wood, film yapmak için gerçekten iyi bir yönetmen olmak mı gerekiyor yoksa hırslarımızla ve heveslerimizle mi yaşamalıyız, sorusuna odaklanıyor. Dram ve komediyi başarılı bir şekilde harmanlayan film, izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başarıyor.

Sullivan’s Travels

Tarih: 1941

Tür: Macera, Komedi, Dram

IMDb: 7,9

Rotten Tomatoes: %100

Oyuncular: Joel McCrea, Veronica Lake, Robert Warwick

Film nasıl yapılır sorusunun yanıtı, filmi yapanların filmde anlatılan dünyayı ne kadar iyi tanıdığıyla yakından alakalı bir durum. Sullivan’s Travels tam da bu konuya odaklanıyor ve çekmek istediği bir film için fakir mahallelerde yaşayarak, bölgeyi tanımaya çalışan yönetmen John L Sullivan’ın hikayesini seyirciye sunuyor. Yönetmenin hikayesi bir noktadan sonra onun hayatı tanıma macerasına dönüşüyor.

8½

Tarih: 1963

Tür: Dram

IMDb: 8,0

Rotten Tomatoes: %98

Oyuncular: Marcello Mastroianni, Anouk Aimée, Claudia Cardinale

Usta İtalyan yönetmen Federico Fellini imzasını taşıyan film, yönetmenin en başarılı filmlerinden biri olarak kabul ediliyor. 8½, bilim kurgu filmi çekmesi için görevlendirilen bir yönetmenin korkularını, kaygılarını ve sonunda kendi fantezi dünyasına çekilmesini anlatıyor. Bir yönetmenin hiçbir fikri olmadığı bir filmi çekme hikayesi ancak Fellini gibi usta bir yönetmen tarafından bu kadar başarılı bir şekilde anlatılabilirdi.

Singin’ In The Rain

Tarih: 1952

Tür: Komedi, Müzikal, Romantik

IMDb: 8,3

Rotten Tomatoes: %100

Oyuncular: Gene Kelly, Donald O'Connor, Debbie Reynold

Adını görünce bile melodisini mırıldanmaya başladığımız kült müzikal filmlerden bir tanesi olan Singin’ In The Rain, sinemanın en zorlu geçiş süreçlerinden birini yaşadığı sessiz filmden sesli filme geçiş sürecini konu alıyor. Yönetmenlerin, yapımcıların ve özellikle oyuncuların bu geçiş sürecinde yaşadıklarına odaklanan film, 1920’li yılların Amerikasını da seyirciye keyifli bir şekilde sunuyor.

Sizin için film nasıl yapılır sorusunun yanıtını en keyifli ve başarılı şekilde veren 10 filmi listeledik. Sinema filmlerinin yapım aşamasıyla ilgilenmiyor, yalnızca bir seyirci olmaktan keyif alıyorsanız bile listedeki filmleri izledikten sonra bir daha film izlerken ekranda gördüklerinizden çok daha fazlasının olduğunu bileceksiniz.