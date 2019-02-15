Final Fantasy IX'un Switch Versiyonu Hatalara Sahip

Square Enix gibi prestijli bir firmanın portföyünü olabildiğince temiz tutmak isteyeceğini ve en sevilen oyun serilerinden biri olan Final Fantasy'yi hatasız olarak piyasaya sürmek isteyebileceğini düşünebilirsiniz. Fakat durum öyle değil.

Final Fantasy IX, bu hafta Xbox ve Switch için de piyasaya sürüldü. Oyuncuların ilk oyun deneyimleri ise bir miktar üzücü. Square Enix'in Xbox ve Switch için geliştirdiği versiyonlar doğrudan bilgisayar ve PS4 sürümlerinin aynısı. Bunun yanı sıra tüm sürümlerin mobil sürümden port edildiği düşünülünce durum çok da hoş gözükmüyor.

Karakterlerin tasarımı orijinaldekinden daha yüksek çözünürlüklü olsa da birtakım dezavantajları da yok değil. Switch'teki Final Fantasy IX, yukarıda gördüğünüz ve konsol için kullanışlı olmayan arayüze sahip. Bu da oyunun aslında tamamen mobil için tasarlanmış olduğunu doğruluyor.

Oyunun -tüm sürümlerinin- sahip olduğu hatalardan biri de müzikle alakalı. Her savaştan sonra müziğin yeniden başlaması oldukça rahatsız edici. Örneğin dünya haritasında 10 saniyelik bir savaşa girdiyseniz, dünya haritası müziğinin sadece ilk 10 saniyesini dinleyebilmiş oluyorsunuz.

Final Fantasy IX'un bu versiyonundaki iyi özellikler bile sinir bozucu bir şekilde uygulanmış. Bu tarz eski rol yapma oyunlarının en iyi özelliklerinden olan hızlı ileriye sarma özelliği, normalde olması gerekenden daha fazla adıma sahip. Normalde tek bir tuşa basıp hızlandırma yapabilmek gerekirken, burada önce oyunu durdurmanız ardından ileri sarmanız gerekiyor. Her ne kadar çok da önemli gözükmese de bir süre sonra tepenizi attırmaya müsait.

Square Enix, geçtiğimiz sene Chrono Trigger oyununun PC versiyonunu piyasaya hatalı şekilde sürmüş ve oyunculardan çok büyük tepkiler almıştı. Ardından da hataların birçoğunu 'düzeltmek zorunda kalmıştı'. Aynı durumun burada da gerçekleşeceğini temenni ederken, oyunun fiyatının şu an için 21 dolar olduğunu da ekleyelim.