  • The Legend of Zelda: Link’s Awakening, 2019'da Çıkacak

1993 Yapımı Bir GameBoy Zelda Oyunu, 2019’da Nintendo Switch’e Geliyor

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Nintendo, 1993 yılının GameBoy classic oyunu The Legend of Zelda: Link’s Awakening oyununu 2019 yılında Switch'e getirecek.

Günümüzde en güvenli limanlardan birisi, daha önce başarılı olmuş eski serilerin yeniden yapılmasıdır. Bu nedenle oyunlar olsun, filmler olsun ciddi bir yenilenme/yeniden çekilme sürecinde.

Nintendo da GameBoy efsanesi olan oyunlarını yavaş yavaş Nintendo Switch’e taşıyor. The Legend of Zelda: Link’s Awakening de 26 yıl sonra yenilenerek piyasaya sürülecek olan bir oyun. Firmadan yapılan açıklamada, oyunun yenileneceği söylense de kesin bir çıkış tarihi verilmedi.
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Açıklama, Nintendo Direct sunumunda yapıldı. Bu sunumda pek çok sürpriz açıklama yapıldıysa da oyun, açık ara farkla en beklenmedik duyuru oldu.

Nintendo Direct’te ayrıca Super Mario Maker 2, Dragon Quest XI için bir Nintendo Switch uyarlaması ve Yoshi’s Crafted World’ün oynanış videoları yer aldı. Nintendo’nun klasik serileri yeni nesil için güncellediğini görmek gerçekten de çok hoş.
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Eski oyunun 8 bit görüntüsü yerini üç boyutlu modellere bırakırken, görsel anlamda oyun büyük ilerleme kaydetti. Umalım ki Nintendo eki oyundaki mükemmel zindan tasarımını ve özel dünyayı aynı başarıyla bu oyuna aktarabilsin.

Kaynak : https://www.techradar.com/news/the-legend-of-zelda-links-awakening-is-coming-to-nintendo-switch-in-2019
Etiketler: nintendo, switch
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