Final Fantasy VII Remake'in Final Fragmanı Yayınlandı

Final Fantasy VII Remake, 1997'de yayınlanan orijinal oyunu yeniden günümüze taşıyacak. Square Enix, yenilenen karakterlere, atmosfere ve savaş sahnelere daha yakından bakan final fragmanını yayınladı.

Final Fantasy VII Remake önümüzdeki hafta PlayStation 4 oyuncularıyla buluşacak. Geliştirici Square Enix, serinin yenilenen oyunu için uzun bir final fragmanı yayınladı. Yeni fragman, oyunun hikayesine ve yenilenen grafiklerine son bir bakış sunuyor.

Final Fantasy VII Remake'te dünyanın yaşam gücü, Shinra Electric Power Company'nin hakimiyetinde ve oyuncular Shinra'nın elit askeri gücünün eski üyesi ve artık bir paralı asker olan Cloud Strife karakteriyle Avalanche isimli direniş grubuna destek olacaklar.

Final fragmanında unutulmaz karakterlerin yanı sıra, Final Fantasy VII Remake'teki manzaralara ve aksiyon dolu savaş sahnelerine dair görüntülere de yer veriliyor. Yaklaşık 4.5 dakikalık fragmanda ekibin Midgar'dan kaçışı sırasında yaşananlar ve orijinal oyundaki olaylardan sahneler, bu kez yenilenen grafiklerle bizi karşılıyor.

Final Fantasy VII Remake, 10 Nisan'da PlayStation 4 için piyasaya sürülecek. Oyun çıkmadan önce ücretsiz demo sürümünü PlayStation Store'dan indirerek deneyimleyebilirsiniz.

Final Fantasy VII Remake final fragmanı: