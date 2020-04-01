Final Fantasy VII Remake'in Dosya Boyutu Belli Oldu

Final Fantasy VII Remake için geri sayım başladı ve oyun çok yakında PS4 oyuncularıyla buluşacak. Ancak oyun, beklenenden yüksek dosya boyutuyla oyuncuları konsollarında yer açmaya zorlayacak.

Final Fantasy VII Remake, epizodik bir oyun olacak ve zaman içinde yeni içerikler alacak. Geliştiriciler, her bir bölümün tam uzunlukta bir Final Fantasy oyunu kadar uzun süreceğini daha önce açıklamışlardı. Şimdi, yenilenen oyunun dosya boyutu ortaya çıktı ve sızıntı, oyunun gerçekten de büyük ölçekli bir proje olduğunu doğrular nitelikte.

Final Fantasy VII Remake, geçtiğimiz günlerde Avrupa ve Avustralya'daki bazı perakendecilere gönderilmişti. Hal böyle olunca da oyunun kutulu versiyonunun fotoğrafları hemen sızdırıldı. Serinin yeni oyununun Deluxe sürümünün kutusunda, oyunun yaklaşık 100 GB'lık bir yükleme boyutuna sahip olduğu yazıyor.

Square Enix, dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını nedeniyle gönderimlerinde aksama yaşamamak için Final Fantasy VII Remake'in kutulu versiyonunu erken gönderdi. Yani oyun şu anda birçok kişinin elinde ve böyle bir sızıntının gelmesi sürpriz değil.

Daha önce Final Fantasy VII Remake'in kutulu versiyonunun iki Blu-ray disk ile geleceği bildirilmişti. Aslına bu bilgi de oyunun 100 GB dolaylarında olacağının habercisiydi. Final Fantasy VII Remake, 10 Nisan'da PlayStation 4 için piyasaya sürülecek. Oyunun ücretsiz demo sürümü geçtiğimiz ay PlayStation Store'da yayınlanmıştı.