Square Enix’in ünlü serisinin yeni oyunu Final Fantasy XVI, PlayStation 5 etkinliğinde bir fragmanla birlikte duyuruldu. Yayınlanan fragmanda bazı karakterler de gün yüzüne çıktı.

Sony’nin dün düzenlediği PlayStation 5 etkinliğinde konsolun uzun süredir merak konusu olan fiyatları ortaya çıktı. Bu fiyatlarla birlikte pek çok yeni oyunu da görme şansına eriştik. Bu oyunlardan birisi de Square Enix’in ünlü oyun serisi Final Fantasy’nin yeni oyunu oldu. Final Fantasy XVI ismiyle çıkış yapacak oyun, bize dünyanın tonu ve havasını daha iyi göstermek için bir fragmanla birlikte duyuruldu.

Square Enix, bununla birlikte bizlere oyunun PS5’te nasıl görüneceğini daha iyi göstermek için bazı önemli ekran görüntüleri de paylaştı. Yeni görüntüler, destansı bir açılış savaşı sekansıyla birlikte pek çok küçük detayı bizlere gösteriyor. Ayrıca, ana kahramanlarımız ve canavarların yanında Chocobos ve ateşli Anka Kuşu gibi bazı özel karakterleri görüyoruz. Hâlâ oyun hakkında öne çıkacak karakterlerle ilgili detaylı bir listemiz yok, ancak en azından önümüzde bazı bilgiler yer alıyor.

Final Fantasy XVI fragmanı:

Final Fantasy, son derece başarılı kabul edilen Final Fantasy VII Remake ile son zamanlarda popülaritesini artırmış olsa da çok uzun bir geliştirme sürecinden geçen Final Fantasy XV’te oyuncular tarafından olumlu karşılanmıştı. Bu oyunun devamı olacak XVI ise bizi hikayede nereye götürecek hepimiz merak ediyoruz.

Yeni bir dünya bekleniyor

Çoğu Final Fantasy oyununda olduğu gibi, yeni çıkacak oyunun da bizlere yepyeni bir dünya sunacağı düşünülüyor. Grafiksel anlamda da çok başarılı olan karakter çizimleri, başta Asya pazarı olmak üzere tüm dünyada beklenti yarattı. Oyun uzun bir fragmanla tanıtılmış olsa da henüz çıkış tarihi hakkında bir açıklama bulunmuyor.