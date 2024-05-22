Maliye Bakanlığı, SPK ile birlikte Finansal Okuryazarlık Platformu'nu kullanıma sundu. Platform, hem finansal okuryazarlık seviyenizi test etmenizi hem de doğru eğitimlere ulaşmanızı sağlıyor.

Yükselen mevduat faizleri, bir dalgalanıp bir durulan döviz kurları, dinmek bilmeyen enflasyon derken vatandaş, haklı olarak parasını koruyabilmek için ne yapması gerektiğini şaşırır oldu. Ancak doğru yatırım, asgari seviyede finansal okuryazarlık ihtiyacını da beraberinde getiriyor. Peki siz, ne seviyede finansal okuryazarlığa sahip olduğunuzu biliyor musunuz?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu ile birlikte "Finansal Okuryazarlık Platformu"nu hayata geçirdi ve bugün itibarıyla erişime açtı. e-Devlet şifresi ile giriş yapabileceğiniz platformda bilgilendirme kitapçıklarına, finansal okuryazarlığınızı artırabileceğiniz faydalı sitelere, çeşitli hesaplama araçlarına erişebildiğiniz gibi finansal okuryazarlık testine de girebilirsiniz.

Karşınızda Finansal Okuryazarlık Platformu

20 adet çoktan seçmeli sorudan oluşan testte herhangi bir süre sınırı bulunmuyor. Testin açıklamasında, "Bu test, finansal bilgi ve becerilerinizi değerlendirmek amacıyla tasarlanmıştır. Elde edilen sonuçlar, size en uygun eğitimleri önermek için kullanılacaktır." ifadeleri yer alıyor. Bu arada testi gerçekleştirmek için e-Devlet şifresi ile giriş yapma zorunluluğu bulunmadığını belirtelim.

Finansal Okuryazarlık testini gerçekleştirmek için giriş yapmanız gerekmiyor.

Finansal Okuryazarlık Platformu tanıtım videosu