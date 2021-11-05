Finansbank ve Enpara kullanıcıları, havale ve EFT işlemlerinde sorunlar yaşadıklarını, hesaplarından paranın çıktığını ancak alıcı tarafa ulaşmadığını aktarıyor. Finansbank'tan konuyla ilgili henüz bir açıklama yok.

Türkiye’de hizmet veren en büyük bankalarından birisi olan, günümüzde QNB Grup bünyesinde bulunan QNB Finansbank ve onun bünyesindeki Enpara, son saatlerde kullanıcılarından gelen şikayetlerle gündeme geldi. Sosyal medyada ve forumlarda birçok kullanıcı, Finansbank’la işlem yaptıklarında sorunlarla karşılaştıklarını aktardı.

Şirketler ve platformlar hakkındaki şikayetlerin canlı olarak görüntülenmesine imkân sunan Downdetector’da kullanıcı şikayetleri son saatlerde ciddi oranda artış gösterdi. Bununla birlikte sosyal medyada yapılan paylaşımlarda da aynı dakikalarda sıklık başladı.

Havale ve EFT yapılamıyor:

Finansbank kullanıcılarının aktardıklarına göre yapılan havale ve EFT işlemlerinde sorunlar yaşanıyor. Hesaplarından başka hesaba havale ya da EFT yapan kullanıcılar, paranın hesaplarından çıktığını ancak alıcı hesaba ulaşmadıklarını aktarıyor. Kullanıcılar, bankanın müşteri hizmetlerine de ulaşamadıklarını belirtiyor.

Enpara'nın paylaştığı açıklama:

Enpara, paylaştığı açıklamada teknik ekiplerin konuyu incelediğini, sorunun kısa sürede giderileceğini açıkladı.