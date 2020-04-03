Her gün milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan Twitter, Firefox'un Twitter üzerinden gönderilen özel dosyaları internet ön belleğinde sakladığını açıkladı. Bu duruma neden olan hatanın ne olduğundan bahsetmeyen şirket, kullanıcılara dikkatli olmasını söyledi.

Günümüzün en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Twitter, internet tarayıcısı Firefox kullanıcıları için dikkat çeken bir açıklama yayınladı. Bir blog gönderisinde Firefox kullanan tüm kullanıcıların bu hatadan etkilendiği belirten Twitter, platform üzerinden gönderilen özel dosyaların Firefox’un ön belleğinde saklandığını açıkladı.

Bu noktada Firefox kullanıcılarının, özel Twitter mesajlarında medya göndermek veya almak için herkese açık olmayan herhangi bir dosya indirdiklerinde bu verilerin Firefox ön belleğine alındığını unutmamaları gerekiyor. Kişisel bilgisayarlarda bu durumun çok ciddi sonuçları olmasa da özellikle kişisel olmayan ve ortak kullanılan bilgisayarlarda bu durumun ciddi sonuçlarının olabileceğinin farkında olmakta fayda var.

Twitter oturumu kapatılmış olsa bile bilgiler Firefox ön belleğine alınmış olabilir:

Her gün milyonlarca insanın ziyaret ettiği bir platform olan Twitter, yaptığı açıklamada özel verilerin tarayıcı ön belleğinde toplanmasına neden olan hatanın tam olarak ne olduğundan bahsetmedi. Bu noktada şirket, kullanıcılar o bilgisayarda oturumlarını kapatmış olsalar bile doğrudan mesaj yoluyla yapılan bilgi alışverişlerinin tarayıcının ön belleğinde depolanmış olabileceğini söyledi.

Geçtiğimiz eylül ayında Mozilla, tartışmalara yol açan Firefox tarayıcısı değişikliklerini ilk kez duyurmuştu. Birçok denemeden sonra DoH’u (HTTPS üzerinden DNS) varsayılan olarak etkinleştirmenin doğru bir karar olduğuna emin olduklarını açıklayan şirket, 5 ay sonra bu değişikliği resmen onaylamış ve yine tepki çekmişti.

Şirketin son zamanlarda aldığı kararlar, bir şekilde kullanıcıların tepkisini çekiyor. Bu noktada Mozilla’ya tepkisini göstermek isteyen kullanıcılarsa genellikle tarayıcılarını değiştirerek Chrome veya Safari gibi diğer popüler internet tarayıcılarını kullanmaya başladıklarını, Chrome ve Safari’nin en azından bu özel bilgileri ön belleğe almadığını belirtiyor.