Fizikçiler, Farklılıkların Uyum Sağlayabileceğini Belirtti

Bilim insanları, sistemdeki farklılıkların sistemi nasıl mükemmel hale getirdiğini ortaya koydu. Fizikçilere göre birbirinden farklı parçalar, birbiriyle daha uyumlu çalışıyor.

Fizikçiler, ilk kez etkileşen varlıklara sahip bazı sistemlerin, ancak sistem içindeki varlıkların birbirinden farklı olması durumunda uyumlu olabileceğini deneysel olarak gösterdiler. Northwestern Üniversitesi'nden araştırmacılar, çeşitliliğin önemine yeni bir boyut ekleyerek, kusurların mükemmel olabileceğini gösterdi.

Elde edilen bulgu, böceklerden hücrelere kadar doğadaki ortak işleyişin nasıl ortaya çıkabileceğine dair yeni bir anlayış sunuyor. Araştırmaya öncülük eden fizik profesörü Adilson Motter, özdeş varlıkların etkileşim kurmaya başlayana kadar aynı şekilde davrandıklarını belirtti. Tıpkı birlikte yanıp sönen ateş böcekleri veya kalp atışı oluşturmak için birlikte çalışan kalp pili hücreleri gibi.

Motter, "Özdeş varlıklar etkileşime girdiğinde, genellikle birbirlerinden farklı davranıyorlar. Ama eğer onları birbirlerinden farklı olduklarında aynı şekilde davrandığı senaryolar belirledik." dedi. Bu keşif, insan yapımı sistemlerde etkileşimde bulunan birçok parçanın birbirleriyle uyumlu kalması gerektiği durumlara yardımcı olabilir. Ayrıca araştırmacılar, farklı insan gruplarının fikir birliğine ulaşmaları için nasıl koordine edilebileceğini de bulabilir.

Motter ve meslektaşları, çalışmada 3 özdeş elektrik jeneratörü kullandılar. Her jeneratör saniyede 100 devir frekansında çalıştırıldı. Jeneratörler ayrıyken, aynı şekilde davrandılar. Üçgen formunda birbirlerine bağlandıklarında ise frekansları saptı. Ancak jeneratörler, farklı enerji dağılımlarına sahip olduklarında tekrar senkronize oldular.

Fizik profesörü Ferenc Molnar, bu durumun her bir jeneratör çifti arasına küçük bir lamba yerleştirilerek görselleştirilebileceğini öne sürdü. Jeneratörler özdeş olduğunda lamba titriyor, yani jeneratörler senkronize değil. Jeneratörlerin enerji dağılımı farklı seviyelere ayarlandığında titreşim duruyor ve jeneratör voltajlarının senkronize olduğu görülüyor. Araştırmacılar bu durumu "ters simetri kırılması" olarak tanımlıyor.

Motter'in ekibi bulgularının sosyal, teknolojik ve biyolojik sistemler üzerindeki etkilerini araştırmayı planlıyor. Ekip, yenilenebilir kaynaklarda gelen enerji paylaşımını artıracak daha kararlı bir güç şebekesi tasarımı üzerinde aktif olarak çalışmaktadır.