Pilot Gibi Hissedeceğiniz Flight Simulator Benzeri Oyunlar

Gözünüz yükseklerdeyse, metal bir kuş gibi havada süzülmeyi seviyorsanız, üstelik bunu gerçekçi bir deneyim olarak yaşamak istiyorsanız Microsoft Flight Simulator’ü mutlaka oynamışsınızdır. Microsoft Flight Simulator sevenler için en az onun kadar keyifle oynayabilecekleri en iyi uçuş oyunlarını ve uçak oyunlarını listeledik.

Oyun endüstrisi son yıllarda hiç olmadığı kadar hızlı bir gelişim gösterdi. Öyle ki artık bu oyunlara oyun demek yeterli gelmiyor, her biri son derece gerçekçi deneyimler sunuyor. Uçak oyunları ve uçuş oyunları denilince akla gelen en gerçekçi deneyimi sunan oyunlardan bir tanesi de Microsoft Flight Simulator. Özellikle doğru donanımlarınız varsa Microsoft Flight Simulator oynarken gerçek anlamda havada süzüldüğünüzü hissedersiniz.

Microsoft Flight Simulator adı üstünde zaten bir simülasyon, her şey olabildiğince gerçek. Bu tür uçuş simülasyonlarının yanı sıra bir de oyunculara bambaşka bir evrenin kapılarını açarak unutulmaz deneyimler yaşatan uçuş oyunları ve uçak oyunları var. Yani havada metal bir kuş gibi süzülmeyi seviyorsanız pek çok seçeneğiniz var. Gelin Microsoft Flight Simulator sevenlerin en az onun kadar keyifle oynayabilecekleri en iyi uçuş oyunlarına ve uçak oyunlarına yakından bakalım.

Microsoft Flight Simulator benzeri uçak oyunları ve uçuş oyunları:

Gerçek bir dünyada süzülün: Microsoft Flight Simulator 2020

Platform: Microsoft Windows, Xbox Series X, Series S

Çıkış tarihi: 2020

Geliştirici: Asobo Studio

Asobo Studio tarafından geliştirilen ve Xbox Game Studios tarafından yayınlanan Microsoft Flight Simulator 2020, Microsoft Flight Simulator serisinin on birinci oyunudur. Bing Haritalar verileri kullanılarak hazırlanan uçuş oyunu, bu nedenle son derece gerçekçidir. Oyunun üç boyutlu gösterimleri Microsoft Azure kullanılarak hazırlanmıştır. Bir oyundan ziyade gerçekçi bir uçuş deneyimi yaşamak istiyorsanız Microsoft Flight Simulator 2020 tam size göre. Oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Savaşın kazananı olun: War Thunder

Platform: Microsoft Windows, OS X, Linux, PlayStation 4

Çıkış tarihi: 2012

Geliştirici: Gaijin Entertainment

Gaijin Entertainment tarafından geliştirilen ve yayınlanan War Thunder için yalnızca bir uçak ya da uçuş oyunu demek yetersiz kalacaktır. İkinci Dünya Savaşı ve sonrasındaki Soğuk Savaş döneminde yaşanan en kanlı çatışmaların içinde girebileceğiniz War Thunder, çok oyunculu çevrimiçi bir oyundur. Dünyanın dört bir yanındaki oyuncularla birlikte ister uçak, ister tank, ister gemi kullanın ve bu karmaşık dünyadan galip çıkan siz olun. Oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Platform: Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One

Çıkış tarihi: 2020

Geliştirici: Motive Studios

Motive Studios tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından yayınlanan Star Wars: Squadrons oyununda Galaktik İmparatorluk ve Yeni Cumhuriyet gemilerini kullanıyorsunuz. Star Wars evreninde geçen bu uzay savaş oyununda herkes sıfırdan başlıyor. Oyunda ilerledikçe pilotunu, geminizi, silahlarınızı ve bütün filonuzu geliştirmeye başlıyorsunuz. Oyun, Return of the Jedi filminden sonra yaşanan olaylar sırasında geçen bir hikayeye sahip. Oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Gerçekçi aerodinamiğin tadını çıkarın: IL-2 Sturmovik: Battle of Stalingrad

Platform: Microsoft Windows

Çıkış tarihi: 2013

Geliştirici: 1C Game Studios

1C Game Studios tarafından geliştirilen ve yayınlanan IL-2 Sturmovik: Battle of Stalingrad oyunu ile kendinizi İkinci Dünya Savaşı’nın en kanlı çatışmalarından biri olan Stalingrad savaşının içinde buluyorsunuz. Oyunda tek başınıza yapay zekaya karşı mücadele edebilir, kendi savaş senaryonuzu oluşturabilir, çok oyunculu modu ile takım savaşları yapabilirsiniz. IL-2 Sturmovik: Battle of Stalingrad’ı serinin diğer oyunlarından ayıran en önemli özellik gerçeğe birebir uyumlu aerodinamik deneyimidir. Oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Eğlenceli grafikler: Bomber Crew

Platform: Microsoft Windows, OS X, Xbox One, PlayStation 4, Linux, Nintendo Switch

Çıkış tarihi: 2017

Geliştirici: Runner Duck

Runner Duck tarafından geliştirilen ve Curve Digital tarafından yayınlanan Bomber Crew, yine İkinci Dünya Savaşı’nda geçen bir oyun ancak benzerlerinden çok daha eğlenceli grafiklere sahip olmasıyla öne çıkıyor. Gerçek zamanlı bir strateji oyunu olan Bomber Crew’i oynarken yalnızca uçağınızdan sorumlu değilsiniz. Size verilen görevler kapsamında bombalama yapmadan önce hem ekibinizi hem de uçağınızı görevi en doğru şekilde yerine getirmek için eğitmeli ve geliştirmelisiniz. Oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Savaşın tam kalbi: Arma 3

Platform: Microsoft Windows

Çıkış tarihi: 2013

Geliştirici: Bohemia Interactive

Bohemia Interactive tarafından geliştirilen ve yayınlanan Arma 3, oyunculara en gerçekçi savaş oyunu deneyimlerinden bir tanesini sunuyor. 20’den fazla araç ve 40’dan fazla silah ile katıldığınız bu mücadelede neler yapacağınız tamamen sizin yeteneklerinizle sınırlı. Arma 3 oyununun açık dünya savaş haritasına adımınızı attıktan sonra yaya olarak, tank kullanarak ya da özel savaş jetleriyle havalanarak her anı aksiyon dolu olan bu hikayenin içine girin ve ne yaparsanız yapın hayatta kalın. Oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Gerçek bir oyun deneyimi: Rogue Sky

Platform: Nintendo Switch, Xbox One, Microsoft Windows, Linux, MacOS, Klasik Mac OS

Çıkış tarihi: 2015

Geliştirici: Fractal Phase

Fractal Phase tarafından geliştirilen ve yayınlanan Rogue Sky, oyuncularına gerçekçi bir deneyim değil; gerçek bir oyun deneyimi sunmayı hedefleyen grafikleriyle dikkat çekiyor. Dilerseniz bölünmüş ekran özelliği ile iki kişi oynayabiliyorsunuz. İlerledikçe yenilerinin kilidini açacağınız 12 uçak ve 30’tan fazla silah ile rakiplerinizi alt edin. Rogue Sky hikayesini bitirdikten sonra oyunu hemen kapatmayın çünkü oyunu bir kez bitirdikten sonra oyun boyunca karşılaşmadığınız pek çok yeni teknoloji ile tanışacaksınız. Oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Hava koşullarına dikkat: Ace Combat 7: Skies Unknown

Platform: PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows

Çıkış tarihi: 2019

Geliştirici: Bandai Namco Studios

Bandai Namco Studios tarafından geliştirilen ve Bandai Namco Entertainment tarafından yayınlanan Ace Combat 7: Skies Unknown, Ace Combat serisinin 17. oyunudur. Hava savaşlarının tam ortasında hayatta kalarak usta bir pilot olmak için mücadele ettiğiniz Ace Combat 7: Skies Unknown, benzersiz gökyüzü tasarımı ile serinin diğer oyunlarından ayrılıyor. Hava ve çevre koşulları uçuş panelini etkileyerek oyunculara en gerçekçi uçuş deneyimini sunmayı hedefliyor. Oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Platform: Microsoft Windows

Çıkış tarihi: 2017

Geliştirici: GrizzlyGames

GrizzlyGames tarafından geliştirilen ve yayınlanan Superflight, bir uçak değil uçuş oyunu çünkü bu oyunda uçan bizzat kontrol ettiğiniz karakterin kendisi. Superflight ile kendinizi eşi benzeri görülmemiş renklere sahip bir evrende bulacaksınız. Bu evrende karşınıza çıkan engellerden havada süzülerek kaçıyorsunuz. Oyunun sonsuz haritalarında ilerlerken tek yapmanız gereken sakin kalmak ve aksiyonun tadını çıkarmak. Oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Yaşayan bir havalimanı: X-Plane 11

Platform: Microsoft Windows

Çıkış tarihi: 2017

Geliştirici: Laminar Research

Laminar Research tarafından geliştirilen ve yayınlanan X-Plane 11, en gerçekçi detaylara sahip modern bir simülasyon oyunu. Özenilmiş efektleri sayesinde tüm patlamaları, sesleri ve aydınlatmaları birebir yaşayacaksınız. X-Plane 11 oyununda yapay zekaya sahip uçaklarla devamlı meşgul olan ve tam anlamda yaşayan bir havalimanında uçağınızı geliştirecek ve hazır olduğunu zaman manzaranın tadını çıkaracaksınız. Oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Microsoft Flight Simulator sevenler için en az onun kadar keyifle oynayabilecekleri en iyi uçuş oyunlarını ve uçak oyunlarını listeleyerek kısaca öne çıkan özelliklerinden bahsettik. Elbette bu liste çok daha uzun olabilirdi. Listemizde olmasını istediğiniz favori uçuş oyununuzu ya da uçak oyununuzu yorumlarda paylaşabilirsiniz.